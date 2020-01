Crise à l'hôpital : plus de 1 000 médecins menacent de «démissionner collectivement»

Plus de 1 000 médecins hospitaliers, dont quelque 600 chefs de service, menacent de « démissionner collectivement » à partir de mardi de leurs fonctions administratives si la ministre de la Santé Agnès Buzyn n'engage pas de « négociations » sur le budget et les salaires de l'hôpital.« L'hôpital doit être réformé, mais il n'y a pas de grande réforme possible sans moyens », écrivent les signataires d'une lettre publiée en ligne lundi par Libération. Ils y dénoncent « l'insuffisance du plan d'urgence » qu'elle a dévoilé fin novembre avec le Premier ministre Édouard Philippe après huit mois de crise.« C'est pour vous alerter solennellement que nous avons pris en toute responsabilité, la décision inédite et difficile de démissionner collectivement à partir du 14 janvier 2020 si à cette date des négociations ne sont pas engagées », préviennent ces « chefs de service, responsables d'unités fonctionnelles » et autres « responsables de pôles » issus de toute la France.Une rallonge de 600 millions d'euros en 2020 Plus de la moitié d'entre eux s'étaient engagés mi-décembre à envoyer cette lettre à Agnès Buzyn une fois atteint le palier de 1 000 signataires, à l'initiative du collectif Inter-Hôpitaux (CIH). Au Centre Hospitalier Sud Francilien conférence de presse demain à 13h30 (29 démissionnaires). Une délégation du CIH local a pu s'entretenir aujourd'hui avec @agnesbuzyn https://t.co/E14KRBJUnS-- COLLECTIF INTER-HOPITAUX (@CollectInterHop) January 13, 2020 Tous réclament « une revalorisation significative des salaires, en plus des diverses primes annoncées », une rallonge supplémentaire de 600 millions d'euros pour les hôpitaux en 2020 et « une révision profonde » de leur mode de financement et de leur gouvernance.« Nos revendications sont tout à fait raisonnables », a estimé auprès le Dr Olivier Milleron, cardiologue à l'hôpital parisien Bichat et porte-parole du ...