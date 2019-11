Crise à l'hôpital : «Il faut débloquer 15 à 20 milliards d'euros sur cinq ans»

Tout changer à tous les étages ! Président fondateur de l'Institut santé, centre de recherche indépendant qui associe 80 personnalités, médecins, économistes, sociologues, patrons de start-up, philosophes, infirmiers, syndicalistes, gestionnaires d'établissement... Frédéric Bizard vient d'écrire une lettre à Emmanuel Macron dans son livre : « Et alors ! La réforme globale de la santé, c'est pour quand ? » (Ed. Fauves, 22 euros).Un « livre solutions » dans lequel il analyse les causes de la crise à l'hôpital et plaide pour une réforme radicale, alors qu'un important mouvement social dans toute la sphère hospitalière doit avoir lieu ce jeudi.Comment notre système de santé modèle a-t-il pu accoucher d'une telle crise sociale ?FRÉDÉRIC BIZARD. On a asphyxié l'hôpital en trois temps. En 2002, avec l'application des 35 heures compensées par 20 jours de RTT sans accroître en parallèle les effectifs, ce qui a généré une surcharge considérable de travail pour le personnel. Deuxième temps : 2009. On a modifié la gouvernance de l'hôpital pour en faire une entreprise, avec un seul chef : le gestionnaire. Le monde médical, à travers ses représentants, les Commissions médicales d'établissement (CME), s'est vu confisquer tous ses pouvoirs de décision ce qui a considérablement dévalorisé la fonction médicale. Enfin, 2016 : en créant les groupements hospitaliers de territoire, on a aggravé la perte des pouvoirs du personnel hospitalier au profit d'une nouvelle couche technocratique. La ministre, Mme Buzyn, a aggravé pour les établissements cette perte de maîtrise de leur projet médical.Le gouvernement va très prochainement annoncer des mesures. Que lui suggérez-vous ?Il faut couper le cordon ombilical entre l'Etat et l'hôpital, placer les hôpitaux sous la tutelle de l'Assurance maladie et non plus de l'Etat. Cette rupture a vocation à leur donner une réelle indépendance de gestion ...