Crise à l'hôpital : Emmanuel Macron promet un «plan d'urgence» et des «décisions fortes»

Il promet un coup d'accélérateur. En visite dans la Marne, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la crise qui touche l'hôpital, alors que les personnels soignants battent le pavé en France et en région. Il annonce des « mesures fortes », détaillées mercredi à l'issue du conseil des ministres. Un an après le début de la crise des Gilets jaunes, de nombreux foyers de contestation ont depuis émergé. Depuis la Marne, Emmanuel Macron n'a pas pu éviter le sujet, chahuté parfois par quelques cris hostiles. « Je ne veux pas avancer dans la désunion. On doit continuer à avancer tous ensemble, il en va de l'avenir du pays », a-t-il déclaré, avant un point presse autour de l'hôpital. « Je veux dire ma considération au personnel soignant [...] Nous français savons ce que nous leur devons. J'ai entendu leur colère et leur indignation face à des conditions de travail parfois devenues impossibles », a déclaré Emmanuel Macron, depuis Epernay, alors que les personnels soignants défilent dans les rues de Paris et en région à l'appel du « collectif interhôpitaux ». LIRE AUSSI > Contestations sociales : avis de gros temps pour l'exécutif« Les bonnes décisions ont été prises mais il faut du temps pour les mettre en œuvre. Nous avons ainsi misé sur de nouvelles pratiques, des pharmaciens qui peuvent vacciner. Ces mesures et bien d'autres ont été regroupées dans une stratégie, qui remet la prévention au centre, qui décloisonne l'hôpital et la médecine de ville », a-t-il assuré.Un plan dévoilé mercredi« Le plan mis en œuvre ne pas va assez vite », a concédé Emmanuel Macron. « Il faut donc pouvoir compléter ce qui a été annoncé par une forme d'accélération, un véritable plan de transformation accéléré qui réponde à ce mal-être beaucoup plus vite », a estimé Emmanuel Macron. Pédiatre à l'hôpital Necker : « Nos enfants sont en danger » « J'ai demandé au gouvernement de ...