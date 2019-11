Crise à l'hôpital : ce qu'il faut savoir sur la journée de grève de jeudi

Un jeudi noir. C'est ce que promet la quinzaine d'organisations syndicales qui appellent les personnels de santé des établissements publics à faire grève et à manifester contre leurs conditions de travail et pour de nouveaux moyens ce 14 novembre, à Paris et en province. Du succès de cette journée dépend la réaction du gouvernement qui planche actuellement sur un grand plan hôpital, promis par Agnès Buzyn fin octobre et dont le détail pourrait être dévoilé la semaine prochaine. Un plan attendu aussi par le Sénat qui a suspendu mardi le vote du budget de la Sécu pour 2020.80 % de grévistes attendus à l'AP-HPTous les ingrédients sont réunis pour marquer cette journée d'une pierre blanche. L'Elysée et Matignon redoutent même que ce mouvement des blouses blanches, lancé en mai dernier par les personnels non médicaux des urgences, et qui a fait tache d'huile à l'hôpital, ne s'agrège au mécontentement des Gilets jaunes.Du coup, les établissements ont massivement déprogrammé la plupart des interventions chirurgicales non urgentes et réquisitionné de nombreux personnels pour assurer la continuité du service.Une contestation généraliséeSelon Inter-Urgences, à l'initiative du mouvement, 268 services d'urgences sur 650 sont actuellement touchés par des grèves. Depuis l'été s'est constitué un autre collectif, Inter-Hôpitaux, qui appelle aussi à la grève pour des moyens et de meilleures conditions de travail et d'accueil des patients à tous les étages de l'hôpital.Les syndicats d'internes, de jeunes médecins, de kinés, de psychologues... s'associent au mouvement. Même les doyens des facultés de médecine soutiennent la journée, incitant leurs étudiants à descendre dans la rue. LIRE AUSSI > « Les enfants sont en première ligne », la tribune choc des pédiatresÀ l'AP-HP, qui compte 37 hôpitaux en Île-de-France, 80 % des personnels paramédicaux (infirmières, aides-soignantes) ...