Crise à l'hôpital : appel à une nouvelle manifestation le 30 novembre

Le collectif Inter-Hôpitaux met la pression sur le Premier ministre. Alors qu'Edouard Philippe doit faire des annonces le 20 novembre sur la crise à l'hôpital, les syndicats ont d'ores et déjà lancé un appel à manifester le samedi 30 novembre.Plusieurs milliers de médecins, infirmiers, aides-soignants et internes des hôpitaux publics ont défilé jeudi partout en France pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer un « plan d'urgence ».Ils étaient 10 000 à Paris selon les organisateurs (7500 selon la police) et plusieurs centaines dans les autres cortèges à Toulouse, Lyon, Nantes, Bordeaux, Marseille ou encore Lille.Une « mobilisation massive », d'une « ampleur jamais égalée », s'est félicité le collectif Inter-Hôpitaux dans un communiqué.Macron annonce un plan « conséquent »Emmanuel Macron, a promis en réponse qu'un plan « conséquent » et des « décisions fortes » seraient présentés mercredi 20 novembre par le Premier ministre Edouard Philippe.Pour l'heure, « en l'absence de propositions concrètes [...], nous poursuivons la mobilisation », a réagi le collectif, appelant à « une nouvelle manifestation unitaire le 30 novembre à Paris ». LIRE AUSSI > Valérie Bonneton : « Aujourd'hui, on a peur d'être soigné à l'hôpital public »Le choix de la date a cependant fait l'objet d'un débat houleux jeudi soir lors d'une assemblée générale après la manifestation parisienne. Certains soignants privilégient en effet une jonction avec la grève interprofessionnelle du 5 décembre contre la réforme des retraites.Une option notamment défendue par les membres du collectif Inter-Urgences, à l'origine de la contestation du monde hospitalier et dont le mouvement de grève débuté en mars dans la capitale s'est étendu à tout le pays, avec encore 268 établissements touchés en début de semaine.Du côté des syndicats, les fédérations « santé » de la CGT et FO se sont ...