Crise à Hongkong : « Il est frappant de voir à quel point le gouvernement chinois est incapable de faire face à la situation »

Frédéric Lemaître, correspondant du « Monde » en Chine, a répondu à vos questions sur Hongkong, théâtre d'une contestation de plus en plus intense depuis six mois.

Depuis dimanche, des étudiants sont retranchés dans le campus de l'Université polytechnique de Hongkong (PolyU). Il s'agit de la confrontation la plus longue et la plus violente avec les forces de l'ordre depuis le début de la contestation, en juin, dans l'ex-colonie britannique. Mardi, des dizaines de manifestants prodémocratie refusaient toujours de se rendre, en dépit des appels en ce sens des autorités locales et des menaces d'intervention de plus en plus explicites du gouvernement chinois.

Le mouvement de contestation a débuté en juin à la suite du rejet d'un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine, et qui est depuis suspendu. Les manifestants ont par la suite élargi leurs revendications pour exiger des réformes démocratiques et une enquête indépendante sur les violences policières.

Benjamin : Connaît-on les chiffres précis de la contestation ? Le nombre de personnes arrêtées, le nombre de celles condamnées, combien de blessés graves et de morts dans chaque camp ? Par ailleurs la police hongkongaise est-elle composée uniquement de citoyens locaux ou sont-ils mélangés avec des Chinois du continent ?

Frédéric Lemaître : Je crois qu'il y a désormais plus de 4 000 arrestations mais que peu de jugements ont jusque-là été prononcés. Pour ce qui du nombre de victimes, c'est délicat. Il y a certes ce jeune manifestant mort après une chute d'un immeuble en voulant échapper aux forces de l'ordre et cet homme plus âgé mort après avoir reçu une brique alors qu'il nettoyait la chaussée mais il y a aussi ces personnes qui se sont suicidées en lien avec le mouvement. Et Hongkong bruisse de rumeurs sur des personnes tuées ou disparues. Des « informations » à prendre avec de beaucoup de précaution.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr