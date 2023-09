"Cri d'alarme" des associations sur le financement du social

L'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (Udes) a lancé jeudi un "cri d'alarme" sur le financement des politiques sociales, qu'elle juge "insuffisant au regard de l'inflation et des mutations du secteur des services aux personnes".

L'Udes demande notamment un "bouclier fiscal" pour les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire (ESS), et notamment une réforme de la taxe sur les salaires qui touche les associations, a expliqué à l'AFP son président Hugues Vidor.

Notant que le gouvernement a supprimé en 2023 la moitié de la CVAE, un impôt de production pesant sur les entreprises, et s'apprête à supprimer l'autre moitié de 2024 à 2027 pour un total de 7 milliards d'euros, M. Vidor a déploré "qu'il n'y ait rien pour les associations" dans le projet de loi de finances 2024.

"C'est un impôt progressif, qui pousse les employeurs à aller vers des CDD ou du temps partiel pour en payer moins", a-t-il assuré, espérant une mission parlementaire sur ce sujet.

"Il ne faut absolument pas qu'on ait un désengagement de l'Etat et des collectivités territoriales sur les politiques sociales" a redouté aussi M.Vidor, appelant "la puissance publique à être très incitative vis-à-vis des collectivités".

Il a ainsi cité des "remontées" selon lesquelles certaines se seraient désengagées du financement d'animateurs de quartier au moment des émeutes de juin-juillet, "alors qu'ils jouent un rôle majeur dans le lien social".

M. Vidor a déploré aussi le projet du gouvernement de supprimer 15.000 emplois aidés en 2024, alors "qu'il y a actuellement 100.000 emplois non pourvus dans les secteurs en tension" de l'ESS, sur 350.000 emplois non pourvus en France, et que les besoins seront d'environ 500.000 emplois dans le secteur en 2030 en raison du vieillissement de la population.

M. Vidor, qui a participé à la troisième édition du Conseil national de la refondation (CNR), jeudi matin à l'Elysée, a souligné "une forme d'unanimité à dire qu'il faut continuer" ces séances, "espace d'échange avec le Président de la République, qui permet de coconstruire, sans renier nos postures".

Selon lui enfin, la proposition de loi de la majorité sur le "bien vieillir", reportée sine die en juillet à l'Assemblée nationale, a été évoquée par la Première ministre Elisabeth Borne. M. Vidor s'est montré confiant sur un retour du texte dans l'hémicycle, même si aucune date n'a été donnée.