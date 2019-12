Créteil : une jeune femme dénonce son interpellation d'une rare violence

Que s'est-il passé à Créteil à l'aube du 16 décembre ? De fait, une interpellation pour conduite en état d'ivresse qui tourne mal et un visage tuméfié pour Oriana, 30 ans, arrêtée alors qu'elle sortait d'une soirée plutôt arrosée. Auprès de Loopsider, puis dans les colonnes du Parisien, la jeune femme déclare avoir été victime de violences policières. Au quotidien, elle raconte : « Je sortais d'une soirée avec une amie, il était environ 7 h 30 du matin quand on a eu un accrochage avec un camion, se souvient-elle. On est descendues pour faire un constat et comme on était alcoolisées, l'un des occupants du camion a appelé la police. Ils auraient dû m'emmener au poste, mais au lieu de ça les policiers ont commencé à crier et à s'énerver contre moi. »L'amie d'Oriana présente avec elle dans la voiture explique que celle-ci rate à plusieurs reprises un contrôle d'alcoolémie, ce qui a le don d'attiser la colère des agents de police. « L'un d'eux m'a mis une balayette pour me faire tomber par terre. J'ai donné un coup de pied pour me défendre et là, ils m'ont plaquée au sol face contre terre, m'ont menottée et m'ont donné des coups de pied au visage et dans le dos. » Apparaissant devant la caméra de Loopsider le visage tuméfié, elle concède avoir insulté les policiers intervenus ce jour-là et avoir placé quelques coups de pied.Menottée et conduite au commissariat, Oriana raconte avoir été violemment jetée en cellule...