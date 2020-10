Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Créteil sur sa lancée contre l'USDK Reuters • 13/10/2020 à 22:18









Créteil sur sa lancée contre l'USDK par Adonis Vesin (iDalgo) Un dernier quart d'heure décisif. Créteil et Dunkerque se sont séparés sur le score de 30-25 pour le compte de la première journée, décalée, de Lidl Starligue. Les deux équipes ont lutté pendant quarante-cinq minutes (20-19). Les Nordistes ont alors craqué. Une contre-performance qui peut s'expliquer par l'expulsion à la 17e minute de leur homme à tout faire, Kornel Nagy mais aussi par le « deux minutes » de Rahim (45e). Cette infériorité a été très mal gérée par l'USDK, qui prenait notamment un but en cages vides. L'USCHB s'échappait (25-20, 50e). Les Dunkerquois rataient alors leur dernière occasion de revenir, sur une perte de balle (27-24), pour s'incliner 30-25. Baptiste Butto et Dylan Garain, huit réalisations chacun, ont inscrit les deux-tiers des buts de leur formation. En face, Mickaël Robin a dressé le mur avec 9 arrêts (47 %). Créteil intègre le Top 5 de la Lidl Starligue avec deux victoires pour une défaite. Dunkerque plonge dans la deuxième partie du tableau (10e).

