Créteil : le rapport d'intervention évoque bien des violences

Contrairement aux accusations de la défense, les policiers accusés d'avoir frappé une automobiliste en état d'ivresse, lors d'une intervention à Créteil le 16 décembre, n'ont pas cherché à dissimuler la réalité de l'interpellation. Dans un rapport daté du jour des faits, celui qui a procédé à l'immobilisation de la jeune femme de 30 ans, vraisemblablement alcoolisée et violente, détaille les conditions dans lesquelles les événements se sont déroulés.Le rédacteur du rapport, un gardien de la paix qui fait partie de l'équipage des trois policiers mis en cause, précise en introduction qu'il avait été appelé pour un « accident de la circulation impliquant deux voitures avec délit de fuite ». Il résume les informations portées à sa connaissance avant de rejoindre les lieux de l'infraction : un véhicule occupé par deux femmes, dont la conductrice serait fortement alcoolisée, aurait percuté la voiture des requérants et aurait pris la fuite en refusant d'établir un constat.Coup de pied au visageUne fois aux prises avec l'ensemble des protagonistes, le chef de l'équipage des gardiens de la paix s'enquiert des faits auprès de la victime. Employé depuis 10 ans de la société propriétaire du véhicule accidenté, il informe que la conductrice responsable de l'accident s'est montrée très violente dans le laps de temps qui a séparé l'immobilisation de sa voiture et l'arrivée des policiers. Cette dernière lui a porté plusieurs...