La candidate RN à la présidentielle Marine Le Pen à Paris le 17 novembre 2026 ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Critiquée par ses adversaires pour sa volonté de couper les subventions publiques aux associations qu'elle juge "politisées", Marine Le Pen persiste et signe mercredi contre ce qu'elle qualifie de "captation" au profit de la gauche de "crédits injustement détournés de leur objet".

La candidate du Rassemblement national réaffirme dans une tribune au Figaro sa position, qui lui a valu une vive altercation lundi soir avec ses rivaux Raphaël Glucksmann (social-démocrate), Gabriel Attal (Renaissance) et Jean-Luc Mélenchon (LFI) lors d'un débat télévisé organisé par Les Restos du cœur, lors duquel elle avait notamment qualifié la Ligue des droits de l'Homme (LDH) de "ramassis de gauchistes".

"La France vit depuis des décennies avec un écosystème associatif de gauche et d'extrême gauche clairement engagé et militant, subventionné à coups de millions, voire de milliards", maintient Marine Le Pen.

Sans les nommer, elle dénonce ces "organisations de toutes sortes qui agissent dans la sphère politique et dont certaines peuvent même remettre en cause les libertés publiques comme la liberté de la presse ou le droit de faire campagne pour des candidats, appeler à la violence contre la police, s'en prendre aux institutions républicaines".

Jugeant que "cet état de fait de subventionnement partisan" est "une violation manifeste du principe républicain de neutralité de l'État", elle "assume" et "revendique" le "principe de l'arrêt des subventions publiques aux associations politisées".

Une mesure déjà inscrite dans son programme économique présenté début octobre, et censée générer deux milliards d'euros d'économies dès 2027, puis 3,7 milliards en année pleine à partir de 2028.

Marine Le Pen suggère cependant qu'une partie de cette manne sera redistribuée au "monde associatif réel (...) si essentiel à l'harmonie de la société". Et promet même une "renaissance associative", rendue possible "en dégageant des crédits injustement détournés de leur objet par cette captation politique de la gauche".

Ce que confirme la députée Laure Lavalette, responsable du pôle Solidarités-Famille de sa campagne : "L'idée n'est pas du tout de fermer des associations à tour de bras, mais celle qui sort de son objet doit continuer avec des deniers privés", par exemple "SOS Méditerranée qui contrevient à la loi en aidant des passeurs à faire entrer des migrants".

La question se pose également pour d'autres associations privées d'aides financières ou matérielles ces dernières années dans des villes dirigées par le RN, comme le Secours populaire à Hayange (Moselle), le Planning familial à Carpentras (Vaucluse) ou ATD Quart Monde à La Flèche (Sarthe).