Crédits d'impôts : pourquoi «9 millions de foyers» vont recevoir une avance du fisc

De quoi bien commencer l'année. D'après Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, près de 9 millions de ménages recevront ce mercredi une avance sur certaines réductions et crédits d'impôts dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source.« Ça concerne 9 millions de foyers fiscaux, donc potentiellement 17 à 18 millions de Français, qui vont recevoir pour plus de 5 milliards - 5,5 milliards d'euros - que l'État va leur donner en avance de crédit d'impôt, pour en moyenne 628 euros chacun », a-t-il détaillé sur les ondes de RTL. Crédit d'impôt: versement de l'acompte aujourd'hui ! "9 millions de foyers fiscaux vont recevoir 5 milliards d'euros. Un gain de pouvoir d'achat pour les Français avec cette avance de trésorerie", @GDarmanin dans #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/viGBkUlMuy-- RTL France (@RTLFrance) January 15, 2020 Alors, allez-vous recevoir une avance du fisc dans les prochains jours ? On vous explique tout.Pourquoi cette avance sur les crédits d'impôts ?Conséquence de la mise en place du prélèvement à la source l'an dernier, les crédits d'impôts ne sont pas pris en compte dans le montant prélevé désormais mensuellement à la source par l'employeur. Car les dépenses effectuées en 2019, donnant droit à des crédits ou réductions d'impôts, ne seront connues par le fisc qu'au moment de la déclaration de revenus, au printemps.Résultat, sans cette avance, ce seraient alors les contribuables qui se retrouveraient à faire une avance à l'administration fiscale pendant six mois...De quels crédits d'impôts ou réductions parle-t-on ?Les réductions et crédits d'impôt concernés sont principalement ceux relatifs aux dons, à l'emploi d'un salarié à domicile, à des frais de garde d'enfants ou encore à des frais d'hébergement en Ehpad.Les autres crédits et réductions d'impôts seront, eux, intégralement remboursés cet été.Comment ...