Crédit impôt recherche: le Conseil des prélèvements obligatoires préconise de revoir ce dispositif coûteux

Le coût "élevé" du crédit impôt recherche (CIR) pour une efficacité "limitée" nécessite de le réformer, en réduisant notamment le montant maximum des investissements des entreprises éligibles à ce dispositif, préconise mercredi dans un rapport le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO).

Créé en 1993 et réformé en 2008, le CIR permet aux entreprises de déduire de l'impôt sur les sociétés 30% de leurs investissements en recherche et développement (R&D) dans la limite de 100 millions d'euros, et 5% au-delà.

Il coûte plus de 6 milliards d'euros par an à l'Etat et a fait l'objet de multiples critiques ces dernières années sur son efficacité à renforcer l'innovation et l'attractivité de la France.

Le CPO, composé de membres de la Cour des comptes, d'élus, de représentants d'entreprises et d'économistes, conclut lui aussi "à la nécessité de mieux maîtriser le coût du CIR dont toutes les études disponibles convergent pour montrer une efficacité perfectible", a défendu le président du CPO Pierre Moscovici, également premier président de la Cour des comptes, lors d'un point de presse.

Il recommande notamment d'abaisser le plafond de 100 millions d'euros donnant droit à la déduction de 30%, constatant que ce plafond est bien plus élevé que dans d'autres pays aux dispositifs similaires (4 millions en Allemagne par exemple).

Il faut "engager une réduction du plafond actuel du CIR", propose le CPO, pour se diriger vers un "plafonnement progressif plus strict".

Une recommandation soutenue "à l'unanimité" des membres du CPO, a souligné M. Moscovici.

Le Conseil relève notamment que la baisse de l'impôt sur les sociétés décidé sous le quinquennat, réduit l'intérêt d'un plafond élevé.

Le surcroît de recettes fiscales dégagé - jusqu'à 1,6 milliard d'euros selon un des scénarios étudiés par le CPO - pourrait être affecté à d'autres aides en faveur de l'innovation ou à la recherche publique.

Dans ce rapport consacré aux "enjeux fiscaux majeurs" identifiés pour l'après-crise, le CPO s'est aussi intéressé au rôle des impôts dans la réduction des inégalités, pour constater que la France a un système d'impôt peu redistributif, les transferts sociaux (allocations, retraites, etc.) ayant été privilégiés pour assurer cette réduction des inégalités de revenus.

Enfin, il propose des pistes pour remettre sur le table la question d'une fiscalité environnementale efficace et "acceptable", après l'échec de l'augmentation de la taxe carbone en 2018, qui avait déclenché le mouvement des Gilets jaunes.

mhc/ak/eb