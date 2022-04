Crédit Agricole et Stellantis actent la création d'un nouvel acteur du leasing automobile

La filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole et le constructeur automobile Stellantis (Fiat, Peugeot, Citroën...) ont annoncé vendredi la signature d'accords définitifs prévoyant la création d'un "leader européen" de la location longue durée automobile.

Ces accords, qui interviennent après une première annonce en décembre, prévoient la mise en commun de leurs forces sur ce marché: Leasys, fruit d'un partenariat entre Crédit Agricole Consumer Finance et Fiat Chrysler Automobiles (363.000 véhicules en flotte à fin 2021) et Free2Move Lease, activité de Stellantis pour les marques PSA et Opel (444.000 véhicules en flotte à fin 2021).

Détenue à parts égales par CA Consumer Finance et Stellantis, la nouvelle société "s'adressera à toutes les clientèles, entreprises et particuliers, dans dix pays européens, et ambitionne de développer une flotte de plus d'un million de véhicules d'ici à fin 2026", ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.

Cité dans ce même document, Stéphane Priami, le directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge de l'activité de crédit à la consommation, a assuré que ce partenariat "ambitieux sera porteur d'une croissance rentable, durable et diversifiée".

"La mise en oeuvre des opérations envisagées devrait intervenir au premier semestre 2023", a par ailleurs précisé la banque française.

La location longue durée est un marché de plus en plus important pour les acteurs bancaires.

Société Générale garde une longueur d'avance, surtout depuis l'annonce début janvier de la reprise de LeasePlan par sa filiale ALD auprès d'un consortium mené par TDR Capital, "en vue de créer un acteur mondial de premier plan dans les solutions de mobilité avec une flotte totale combinée d'environ 3,5 millions de véhicules".

BNP Paribas dispose également de sa filiale de leasing, Arval, qui louait près d'1,5 million de véhicules dans le monde à fin décembre 2021.

