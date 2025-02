Crèches: perquisition "la semaine dernière" au domicile de la ministre Aurore Bergé

La ministre chargée de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, à Paris, le 13 février 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le domicile de la ministre Aurore Bergé, soupçonnée d'avoir menti sous serment sur ses liens avec une lobbyiste des crèches privées, a été perquisitionné dans l'enquête qui la vise à Paris à la Cour de justice de la République (CJR) pour "faux témoignage".

Son domicile a été perquisitionné "la semaine dernière", a appris mercredi l'AFP de sources proches du dossier.

Le domicile de la lobbyiste, Elsa Hervy, et les bureaux de la Fédération française des entreprises de crèches (FFEC), dont elle est la déléguée générale, ont aussi été perquisitionnés, d'après ces sources.

Les gendarmes de la section de recherches (SR) de Paris et trois magistrats instructeurs de la CJR cherchent à déterminer si les deux femmes ont une relation particulière, qui aurait pu être sciemment cachée par Aurore Bergé, alors ministre des Familles.

"La perquisition qui a eu lieu n'est que la suite logique et attendue de l'instruction en cours", a réagi auprès de l'AFP l'avocate de la ministre, Jade Dousselin.

"Comme elle l'a indiqué, Aurore Bergé reste par principe à la disposition de la CJR pour que cette dernière puisse travailler sereinement", a ajouté Me Dousselin.

"Dans ce dossier, où Elsa Hervy et la Fédération sont sollicitées comme témoins, les perquisitions vont démontrer qu'Elsa Hervy et Aurore Bergé n'entretiennent pas de relation intime, amicale ou personnelle", a déclaré à l'AFP Albane Lancrenon, avocate d'Elsa Hervy et de la FFEC.

- "C'est surtout une copine :)" -

Lancées fin janvier, les investigations portent sur des déclarations de la ministre faites sous serment devant une commission d'enquête parlementaire le 30 avril 2024.

L'information judiciaire a été ouverte après un signalement du bureau de l'Assemblée nationale: des députés de La France insoumise et du groupe Ecologiste et Social soupçonnent la ministre d'avoir passé sous silence des relations avec les lobbys devant la commission sur le modèle économique des crèches.

Sous serment, la ministre avait affirmé n'avoir aucun "lien personnel, intime ou amical, ni d'accointances" avec la déléguée générale de la FFEC.

Victor Castanet, le 19 mai 2022, à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Or, dans son livre-enquête "Les Ogres" (Flammarion), sur les dérives de certains groupes privés de crèches, le journaliste Victor Castanet évoque un "pacte de non-agression" qui aurait été conclu entre Mme Bergé, à l'époque où elle était ministre des Familles (juillet 2023-janvier 2024), et Elsa Hervy.

Aurore Bergé, alors députée Ensemble pour la République (EPR), avait rejeté les accusations et porté plainte en diffamation contre Victor Castanet.

En réponse, le journaliste avait rendu publics des documents attestant selon lui d'"une entente entre Aurore Bergé et Elsa Hervy".

Parmi ces documents, un courriel adressé le 8 août 2023 par la ministre à sa directrice de cabinet, où elle dit à propos de Mme Hervy: "C'est surtout une copine :) Elle sera très aidante avec moi".

- "Jamais eu de contrepartie" -

Lors de la commission, un député LFI avait plusieurs fois demandé à la ministre comment Mme Hervy avait pu être "aidante".

"Il n'y a jamais eu de contrepartie", a assuré la ministre.

"Elsa Hervy est une personne que j'ai connue il y a des années dans un autre cadre de relation, mais avec laquelle je n'ai jamais eu une seule fois un rendez-vous privé en tête à tête", avait-elle ajouté.

Une enquête est en parallèle ouverte, depuis le 22 octobre à Paris, pour le vol de la correspondance de Mme Bergé, qui a porté plainte.

Mme Hervy et la FFEC ont également déposé deux plaintes à Paris en novembre, souligne leur avocate: une pour diffamation et une pour atteinte au secret de la correspondance, notamment.

Issue de LR, Aurore Bergé a été ministre des Solidarités et des Familles, puis en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes dans le gouvernement Attal.

Privée de maroquin sous Michel Barnier, elle a retrouvé le ministère de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations le 23 décembre.

La CJR est la seule juridiction habilitée à poursuivre et juger les membres du gouvernement pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions.