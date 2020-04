Création d'une "avance remboursable" pour les PME qui n'obtiennent pas de prêt

Les petites et moyennes entreprises en difficulté à cause de la crise sanitaire et qui n'obtiennent pas de prêt bancaire pourront faire appel à l'Etat pour obtenir une "avance remboursable", a annoncé mercredi le ministre de l'Economie Bruno le Maire.

"Nous allons mettre en place un système d'avances remboursables pour 500 millions d'euros qui vont aider ces entreprises à acheter les matières premières ou les marchandises dans la restauration pour redémarrer leur activité", a déclaré le ministre sur RTL.

Cette mesure fait partie d'un nouveau projet de loi de finances rectificative (PLFR), le deuxième en moins d'un mois, qui doit être présenté dans la journée par le gouvernement avant d'être débattu au Parlement. Il porte de 45 à 110 milliards d'euros environ le montant total des aides à l'économie pour faire face à la récession.

Les entreprises "rembourseront ces avances que vont leur apporter l'Etat et la puissance publique quand elles le pourront et quand elles commenceront à avoir du chiffre d'affaires", a ajouté Bruno Le Maire.

La cible de ces avances qui seront distribuées par les services déconcentrés du ministère de l'Economie et des finances sont les PME "qui ne trouvent pas de trésorerie pour redémarrer", a-t-il précisé, évoquant des entreprises industrielles de 40 à 50 salariés.

Le ministre considère néanmoins que "les banques font bien le travail", et qu'elles "répondent présent, qu'elles apportent des prêts".

"Mais nous avons noté depuis un mois que pour des PME qui sont trop fragiles, qui sont dans une situation compliquée, il y a des situations où on n'arrive pas à trouver de solution" avec les banques, a encore dit M. Le Maire, évoquant notamment le cas de celles qui sont mal notées par la Banque de France.

Mardi, le ministre avait indiqué que le nouveau PLFR allait autoriser les banques à financer les entreprises en redressement judiciaire.