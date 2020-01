Crash et tensions en Iran : le casse-tête des changements de plans de vol

Pas de répit pour les pilotes. Les tensions entre l'Iran et les Etats-Unis avaient déjà poussé plusieurs compagnies internationales à éviter l'Iran et l'Irak en début de semaine. Le crash survenu mercredi, qui a fait 176 morts, va potentiellement les convaincre de continuer à contourner le cœur du Moyen-Orient.« C'est une décision courante », explique au Parisien un pilote spécialiste du secteur. « Quand il y a des zones de conflits, on choisit toujours de les éviter. C'était pareil avec le tir contre le vol MH17 en Ukraine (un missile tiré par des militaires russes avait fait 298 morts en 2014, NDLR). Sur ces zones, il y a toujours des risques de dérives. On n'a pas de garantie de contrôle et on ne sait pas s'il y a des forces autonomes. »Résultat : les compagnies aériennes doivent recalculer leurs trajets, avec de nombreux paramètres en tête. « On doit faire une balance entre le temps minimum du détour et le coût des taxes de survol à payer », développe le pilote. Chaque pays fait en effet payer une taxe à chaque avion qui passe dans son ciel, et fixe le tarif à sa guise.Des passages par l'Arabie saoudite ou l'Afghanistan« On survolait déjà un peu moins l'Iran, car avec l'embargo américain sur le pays, on avait du mal à payer ces taxes qui devaient se régler en dollars », se rappelle le pilote. « On survolait plutôt l'Irak », précise-t-il. Mais aujourd'hui, l'Irak est lui aussi contourné. LIRE AUSSI > Crash d'un Boeing en Iran : l'avion a fait demi-tour après un « problème »Air France, par exemple, avait décidé dès mardi de ne plus survoler la zone après les frappes entre l'Iran et les Etats-Unis. La compagnie néerlandaise KLM, l'allemande Lufthansa ou la polonaise LOT, elles, ont prévu d'éviter l'Iran. Les compagnies asiatiques Singapore Airlines et Malaysia Airlines ont pris les mêmes décisions.Le site Flightradar24, qui suit avec attention les évolutions du ...