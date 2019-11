Crash du MH17 : des «liens étroits» entre les suspects et des responsables russes révélés

Nouvelles révélations dans l'enquête sur l'explosion du vol MH 17 au-dessus de l'Ukraine en juillet 2014. Ce jeudi, les enquêteurs chargés de faire la lumière sur ce drame qui a fait 298 morts ont dévoilé le contenu de nouvelles conversations téléphoniques. Elles mettent en lumière des « liens étroits » entre les suspects et de hauts responsables russes.Ces contacts téléphoniques « presque quotidiens » entre les dirigeants séparatistes de la DNR (République populaire de Donetsk) et des membres de la haute sphère politique et militaire russe « soulèvent des questions quant à leur implication dans la destruction en 2014 de l'avion », d'après le communiqué de l'équipe internationale d'enquêteurs (JIT), placée sous la direction des Pays-Bas.Des téléphones « fournis par les services de sécurité russe »Au vu des conversations téléphoniques dont ces derniers ont eu connaissance, les liens entre le Kremlin et les séparatistes de la DNR se sont avérés « plus étroits » que l'on ne pouvait le soupçonner à l'origine.« Ils se sont entretenus avec des dirigeants à Moscou, près de la frontière avec l'Ukraine et en Crimée. Les communications ont principalement eu lieu via des téléphones sécurisés fournis par les services de sécurité russe », a indiqué le JIT.Un certain nombre d'appels concernaient Vladislav Sourkov, un influent conseiller du président russe Vladimir Poutine. Au cours d'une conversation, en 2014, il promet des renforts militaires russes, ont raconté les enquêteurs. Dans un autre appel, l'année suivante, il s'est entretenu avec un des quatre suspects, l'Ukrainien Leonid Khartchenko, des craintes qu'un autre prévenu, le Russe Sergueï Doubinski, ne soit arrêté pour passage illégal dans l'est de l'Ukraine.Le ministre de la Défense évoquéLe ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou est cité dans un certain nombre d'appels téléphoniques entre des ...