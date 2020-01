Crash du Boeing ukrainien : l'Iran risque-t-il des suites juridiques ?

Pour les pays occidentaux, cela semble ne plus faire de doute. Le Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines, qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran, « a été abattu par un missile iranien », a asséné jeudi soir le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau.Son homologue du Royaume-Uni, Boris Johnson, a indiqué dans la foulée avoir les mêmes certitudes. Quant à Donald Trump, il s'est contenté de faire part de son « sentiment que quelque chose de terrible s'est passé ». « Quelqu'un a pu faire une erreur. Je ne sais pas », a ajouté le président américain. VIDÉO. Justin Trudeau : « L'avion a été abattu par un missile iranien » Selon plusieurs sources au sein des services de renseignement occidentaux, il s'agirait d'une erreur et d'un tir accidentel, et non d'un tir volontaire.Immunité de juridictionL'Etat iranien étant mis en cause quoi qu'il en soit, que risque-t-il sur le plan juridique ? A priori, pas grand-chose. « Il y a une immunité de juridiction en ce qui concerne un état étranger. On ne peut pas mener un Etat étranger devant un tribunal pour ce genre d'accident », pose Me Jean Chevrier, avocat spécialiste du droit de l'aviation.Si un individu était soupçonné d'être directement à l'origine du tir, par exemple un militaire iranien en charge de la batterie de missiles concernée, ce serait la même chose. Cette immunité vaut aussi « pour les ressortissants d'un pays auteurs d'un acte de souveraineté nationale », précise l'avocat. « C'est comme en France, si un militaire agit dans le cadre de ses fonctions, c'est l'Etat qui est responsable juridiquement », ajoute-t-il encore. S'il y avait eu des victimes françaises, le pôle accident collectif du parquet de Paris aurait pu s'autosaisir, même en l'absence de plainte individuelle. S'agissant du Canada - 63 des 176 victimes sont de nationalité canadienne -, « je ne vois pas à quel titre une ...