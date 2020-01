Crash du Boeing ukrainien : l'Iran annonce des arrestations

On ne sait pas à combien d'arrestations les autorités iraniennes ont procédé à la suite du crash du Boeing 757 ukrainien, abattu par erreur par un tir de missile peu après son décollage de Téhéran. « Des gens ont été arrêtés » au terme d'une « vaste enquête », a simplement indiqué mardi le porte-parole de la justice, Gholamhossein Esmaili, lors d'une conférence de presse télévisée.Après avoir un temps nié toute responsabilité de son pays dans ce drame, le président iranien Hassan Rohani avait reconnu que « de manière regrettable, des missiles tirés par erreur ont provoqué l'écrasement de l'avion ukrainien et la mort de 176 innocents ».Ce 8 janvier, le Boeing 737 venait de décoller de l'aéroport de Téhéran lorsqu'il s'est crashé en amorçant un demi-tour. Aucun des 176 passagers, dont des Iraniens, des Ukrainiens, des Suédois et de nombreux Canadiens, n'a survécu. Ce crash est survenu dans un contexte tendu, cinq jours après la mort du général iranien Qassem Soleimani, abattu par une frappe américaine.Rohani réclame un tribunal spécialÉvoquant une « erreur impardonnable » à propos de l'appareil abattu d'Ukraine International Airlines, le président iranien Hassan Rohani a promis la traduction en justice des responsables.« Le système judiciaire doit former un tribunal spécial avec des juges de haut rang et des douzaines d'experts [...] le monde entier va regarder », a-t-il appuyé.Le commandant de la branche aérospatiale des Gardiens de la Révolution avait déjà endossé samedi la « responsabilité totale », tout en disant que le soldat chargé de tirer avait agi de façon indépendante. Une affirmation que le président iranien a balayée, estimant impossible « que seule la personne ayant appuyé sur le bouton soit fautive. Il y en a d'autres et je veux que cela soit expliqué au peuple de façon claire ».L'annonce de la responsabilité des forces armées a créé un choc en Iran ...