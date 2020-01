Crash du Boeing ukrainien en Iran : ces éléments qui appuient la thèse d'un tir de missile

Londres évoque un « ensemble d'informations » quand Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, mentionne des « informations de sources multiples, notamment de nos alliés et de nos propres services ». Selon eux, le crash mercredi du Boeing 737-800 de la Ukraine Airlines International qui a fait 176 morts semble bel et bien avoir été causé par le tir d'un missile sol-air iranien. « Ce n'était peut-être pas intentionnel » a précisé Justin Trudeau.Cette thèse est démentie avec force ce vendredi par Téhéran. « Une chose est sûre, cet avion n'a pas été touché par un missile », a assuré Ali Abedzadeh, le président de l'Organisation de l'aviation civile iranienne (CAO), insistant en particulier sur le fait que les débris de l'avion aient été collectés « sur une surface très limitée ».Pourtant, plusieurs éléments plaident pour l'hypothèse du missile. Citant des sources militaires américaines ou au sein des services de renseignement, plusieurs médias, dont l'hebdomadaire Time, explique que les radars ayant permis de détecter l'attaque visant des bases militaires en Irak mercredi ont également détecté le lancement de missiles sol-air.Plusieurs missiles lancés ?La piste d'un tir de missile prend encore plus de poids avec des images qui ont commencé à circuler sur l'application de messagerie Telegram avant d'être vérifiée par le New York Times et le site d'investigation Bellingcat. Au début de cette vidéo longue d'une vingtaine de secondes, on peut voir une explosion après qu'un objet vient heurter un appareil en plein vol. Ce dernier ne se désintègre pas, mais il change brusquement de direction. You can watch a great annotated video put together by @JakeGodin of Newsy here, showing the various objects and events of the brief clip: pic.twitter.com/lwRfStVoGP-- Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020 D'après le CAO iranien, « l'avion a été en feu pendant 60 à 70 secondes » avant ...