Crash du Boeing : l'Iran finit par admettre une bavure

Trois jours après le crash inexpliqué du Boeing 737 d'Ukrainian Airlines près de Téhéran, l'Iran a fini par reconnaître avoir frappé par erreur l'avion qui transportait 176 personnes, dont 82 Iraniens. Sous pression du Premier ministre canadien qui avait déclaré dès jeudi soir qu'un missile iranien était probablement derrière l'incident, les forces armées iraniennes ont admis, dans un communiqué diffusé par l'agence de presse Irna, qu'une « erreur humaine » était à l'origine du drame.« Dans une situation de crise et sensible, le vol 752 d'Ukrainian a décollé de l'aéroport Imam-Khomeiny [de Téhéran] et, au moment de tourner, [a semblé se rapprocher] d'un centre militaire sensible » des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, indique le communiqué publié par l'agence officielle Irna. « Dans ces conditions », et à la suite d'une « erreur humaine et de manière non intentionnelle, l'avion [a été] touché », ajoutent les forces armées.D'après nos informations, ce sont les gardiens de la Révolution qui auraient fait feu sur l'appareil à l'aide de missiles. C'est « une grande tragédie et une erreur impardonnable », a réagi sur Twitter le président iranien Hassan Rohani. « L'enquête interne des forces armées a conclu que, de manière regrettable, des missiles lancés par erreur ont provoqué l'écrasement de l'avion ukrainien et la mort de 176 innocents », a-t-il...