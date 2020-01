Crash du Boeing : l'Iran assure que l'avion n'a pas été touché par un missile

Le Boeing ukrainien qui s'est écrasé mercredi 8 janvier près de Téhéran « n'a pas été touché par un missile » : l'aviation civile iranienne a formellement démenti vendredi la thèse avancée la veille par le Canada.« Une chose est sûre, cet avion n'a pas été touché par un missile », a déclaré le président de l'Organisation de l'aviation civile iranienne (CAO), Ali Abedzadeh lors d'une conférence de presse à Téhéran. Les autorités de l'aviation civile iranienne ont par ailleurs invité les Etats-Unis à participer à l'enquête.« Les informations [contenues] dans les boîtes noires [de l'appareil] sont absolument cruciales » pour l'enquête, et toute déclaration avant que leurs données soient extraites n'est pas un avis d'expert », a ajouté M. Abedzadeh. Exclusive: Video verified by The New York Times shows a Ukrainian airliner being hit over Tehran on Wednesday https://t.co/brU9ZRmRX9-- The New York Times (@nytimes) January 9, 2020 « Nous avons vu certaines vidéos », a-t-il poursuivi. « Nous confirmons que l'avion a été en feu pendant 60 à 70 secondes », mais dire « qu'il a été touché par quelque chose ne peut pas être correct sur le plan scientifique ».« Ce n'était peut-être pas intentionnel »Un démenti clair opposé au Canada. Téhéran avait déjà évoqué des « mises en scènes douteuses » et appelé Ottawa à partager ses informations après les déclarations de Justin Trudeau.Le Premier ministre du Canada, qui a perdu 63 ressortissants dans le crash, assure pourtant disposer d'« informations de sources multiples, notamment de nos alliés et de nos propres services », qui « indiquent que l'avion a été abattu par un missile sol-air iranien ». « Ce n'était peut-être pas intentionnel », avait-il ajouté jeudi lors d'une conférence de presse. LIRE AUSSI > Crash et tensions en Iran : le casse-tête des changements de plans de volLe Boeing 737-800 de la ...