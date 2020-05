Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crash de Karachi: Les boîtes noires retrouvées, le bilan atteint 97 morts Reuters • 23/05/2020 à 13:54









CRASH DE KARACHI: LES BOÎTES NOIRES RETROUVÉES, LE BILAN ATTEINT 97 MORTS KARACHIRE (Reuters) - Les boîtes noires de l'Airbus A320 qui s'est écrasé sur un quartier résidientiel de Karachi, au Pakistan, faisant 97 morts, ont été récupérées, a annoncé samedi un porte-parole de la compagnie aérienne Pakistan International Airlines (PIA). L'appareil, qui transportait 99 personnes, venait de Lahore, également au Pakistan, et s'est écrasé lors d'une deuxième tentative d'atterrissage pour des raisons encore indéterminées. "La boîte noire a été retrouvée tard hier, nous la remettons au bureau en charge de l'enquête", a dit le porte-parole de la PIA, précisant que l'enregistreur des données de vol et l'enregistreur des conversations à l'intérieur du cockpit avaient tous deux été récupérés. Deux personnes qui était à bord de l'avion ont survécu au drame qui n'a fait aucun mort dans le quartier pourtant très dense où l'Airbus s'est écrasé, selon un bilan confirmé par les autorités pakistanaises. (Gilles Guillaume)

