Crack ou déception : et si Cherki était ni l'un ni l'autre ?

Il sort à peine de l’adolescence, mais Rayan Cherki traîne ses bras ballants et son sourire en coin sur les pelouses de Ligue 1 depuis déjà quatre saisons et récolte les critiques habituellement réservées aux joueurs plus âgés. Pas aidé par une médiatisation envahissante, le prodige doit reprendre le cours d’une carrière d’un jeune de son âge.

Aussi vaste soit-elle, la région lyonnaise s’accorde sur un point : jamais elle n’a vu un plus gros talent que Rayan Cherki. À 6, 13 ou 16 ans, le gamin des Buers, quartier de Villeurbanne, a impressionné tout au long de sa jeunesse. Alors qu’il soufflera, en août prochain, sa 21 e bougie, l’éternel espoir n’éblouit plus grand monde, ou seulement par intermittence – en témoigne son joli match contre le LOSC ce mercredi –, au point de s’interroger sur la trajectoire d’une carrière qui paraît déjà presque gâchée. À l’heure où certains joueurs de son âge n’ont encore aucune expérience, lui comptabilise déjà 124 rencontres professionnelles et le spleen qui va avec. Comment expliquer que le premier joueur né en 2003 à fouler les pelouses de Ligue 1 et le plus jeune buteur de l’histoire de l’Olympique lyonnais, à 16 ans et 140 jours, face à Bourg-en-Bresse en Coupe de France, ait vu Warren Zaïre-Emery, de trois ans son cadet, lui griller la priorité, au même titre que Bradley Barcola ou Castello Lukeba, malgré son avance accumulée durant leur formation commune ? La faute à ces années au centre où son style de jeu dicté par le dribble n’a pas été parfaitement complété et à la surmédiatisation de ses premiers exploits sur les parquets de futsal ou les terrains annexes de Tola Vologe qui lui ont brûlé les ailes.

Formation d’un soliste

Dix ans avant ses débuts en professionnel, le talentueux Gone tape dans le ballon au bord des terrains de Saint-Priest et tape directement dans l’œil de Roger Martinez, qui gère alors les U8 de l’ASSP. Depuis, ce dernier tend toujours sa carte de visite avec la même fierté. « Je suis le premier entraîneur de la carrière de Rayan Cherki ! » , adresse-t-il à qui veut bien l’entendre. À 78 ans, les souvenirs s’emmêlent un peu, mais Roger Martinez garde les yeux qui brillent en racontant chaque prise de balle de son protégé, déjà surclassé. « Pied droit, pied gauche, il savait tout faire, rejoue-t-il. Il est né avec ce talent de dribble, derrière il frappait bien des deux pieds. Il était au-dessus de tout le monde. » …

T

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com