Crack: des Parisiens demandent à Macron d'empêcher l'ouverture de salles de consommation

Une manifestation contre l'implantation d'une salle de consommation de drogue dans le 20e arrondissement de Paris, le 11 septembre 2021 ( AFP / THOMAS COEX )

Une vingtaine de collectifs et d'associations de riverains ulcérés par les nuisances du trafic de crack à Paris en appellent directement à Emmanuel Macron pour réclamer l'abandon des projets de salles de consommation de drogues, que la mairie de Paris cherche à implanter avec l'assentiment de Matignon.

"Qui dit +consommation de drogues+ dit inévitablement +trafic+ avec son cortège de nuisances", s'alarment les signataires de cette lettre, publiée mardi sur les réseaux sociaux. Ils réclament au président de la République "un engagement fort et rapide en vue d'une politique nationale qui ne se contente pas d'accompagner l'addiction de manière +sécurisée+".

Tous s'opposent à la multiplication à Paris et en petite couronne de "Haltes Soin Addiction" (HSA) pour les usagers de crack, des lieux "prévus en zones d'habitations, d'écoles et commerces" et qui, selon eux, "seront en fait des salles de consommation +supervisée+" près desquelles les usagers pourront "se procurer sans discontinuer une nouvelle doses".

Ils considèrent que "d'autres voies (...) méritent d'être explorées", notamment "celle des communautés thérapeutiques" qui sont "éloignées des concentrations urbaines".

"Qui sont-ils pour porter un jugement sur l'efficacité d'une politique de santé publique extrêmement complexe?", a taclé Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire PS Anne Hidalgo, pour qui "la compétence" de ces collectifs sur le sujet est "proche du néant".

"La quasi-totalité du consensus scientifique est de dire qu'une salle de consommation à moindres risques n'est pas la solution miracle, mais que ça améliore considérablement les choses", a ajouté M. Grégoire, dénonçant une "hystérie nauséabonde".

La nouvelle loi de financement de la Sécurité sociale devrait bientôt permettre de créer de nouvelles salles de consommation à moindres risques (SCMR), en plus des deux créées à Paris et Strasbourg à titre expérimental en 2016. De nouveaux lieux, rebaptisés HSA, pour lesquels la mairie de Paris a exprimé son intérêt cet été.

"Les Haltes Soin Addiction portent très bien leur nom puisqu'elles démontrent que le sujet de la consommation supervisée n'est pas central", a encore dit M. Grégoire, appelant à "sortir" de cette "obsession destructrice".

Début septembre, le Premier ministre Jean Castex a arbitré en faveur d'une prolongation de ces dispositifs, en s'appuyant sur le bilan "positif" des structures existantes, détaillé par l'Inserm et revendiqué par le ministère de la Santé, malgré l'opposition du ministère de l'Intérieur.

Longtemps concentré sur la "Colline du crack", située en bord de périphérique dans le nord de Paris, le trafic de ce dérivé fumable de la cocaïne est devenu beaucoup plus visible dans la capitale depuis l'évacuation définitive de ce terrain vague fin 2019.

Les autorités repoussent les consommateurs d'un lieu vers l'autre, sans pouvoir arrêter le trafic. Depuis une énième évacuation fin septembre, les accros au crack errent entre la porte de La Villette dans le XIXe arrondissement et les communes de Pantin et Aubervilliers, au nord-est de Paris.

rfo-pyv/lbx/dch