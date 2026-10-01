CR7 rejouera-t-il en sélection ?

Qui a dit qu’on s’ennuyait pendant les trêves internationales ? Cristiano Ronaldo a décidé de pimenter cette fenêtre automnale en quittant brutalement le rassemblement de la sélection portugaise mercredi. Resté sur le banc de touche dimanche contre la Norvège , le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção ne jouera ni contre le Danemark ce soir, ni lors du deuxième acte face aux Norvégiens dimanche. Selon O Jogo , il faut même s’attendre à ne plus le revoir du tout : le média portugais annonce que CR7 dit stop .

La décision de l’attaquant est « définitive et irrévocable » , il ne rejouera plus en sélection . Son incompréhension avec Jorge Jesus aurait donc sonné le glas d’une longue carrière internationale. Le nouveau sélectionneur avait pourtant déjà travaillé avec Ronaldo à Al-Nassr, et tout le monde y avait trouvé son compte.…

QB pour SOFOOT.com