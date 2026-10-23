CR7 marque encore et toujours

Sa destinée l’attend. En attendant de savoir s’il sera convoqué avec le Portugal pour la trêve internationale de novembre, Cristiano Ronaldo a continué sa mission « 1000 buts » vendredi sur la pelouse d’Al Faisaly (1-3). CR7 a placé une belle tête sur un coup franc de João Felix : le ballon est entré avec l’aide du poteau et le gardien n’a rien pu faire (49 e ). Son sixième but de la saison, le cinquième en Saudi Pro League. Le meilleur buteur du championnat, Ivan Toney, a encore un beau matelas, mais Ronaldo voit plus grand. Son compteur affiche désormais 982 buts et le millier se rapproche un peu plus.

Le Portugais est aussi impliqué sur le troisième but de son équipe : il a surpris la défense en déposant un ballon en cloche sur Abdullah Al-Hamdan, qui a remisé de la poitrine pour la frappe instantanée d’Angelo (79 e ). Al-Hamdan a signé un match plein puisqu’il avait précédemment ouvert le score (4 e ). Avec cette troisième victoire consécutive , le club de Riyad revient à hauteur d’Al Qadisiya en tête du championnat.…

QB pour SOFOOT.com