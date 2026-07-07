CR7 évoque la fin de sa carrière

Fin d’une ère ? Dans la foulée de l’élimination du Portugal contre l’Espagne en 8 es de finale de la Coupe du monde (0-1) lundi, Cristiano Ronaldo a réaffirmé qu’il ne disputerait plus de Mondial et a même été un peu plus loin : « La vérité, c’est que c’était ma dernière Coupe du monde, mais pour le reste, j’aurai le temps d’y réfléchir, d’être avec ma famille, de ne pas prendre de décisions à chaud et je vais continuer ma vie. »

« Avant Cristiano, il n’y avait aucun titre »

En pleurs à la fin de la rencontre, où il n’aura jamais pesé, le quintuple Ballon d’or a ensuite remis l’église au centre du village : « J’ai remporté trois titres pour le Portugal, avant Cristiano, il n’y avait aucun titre, donc je suis heureux. Comme je l’ai dit hier (dimanche) en conférence de presse, j’ai tout donné – j’ai fait de mon mieux – et je pars la conscience tranquille. C’est le football, c’est la vie d’un footballeur : parfois on gagne, parfois on perd, et il faut continuer. » Pour rappel, l’attaquant aux 146 buts en 233 sélections aura remporté l’Euro 2016 et deux Ligue des nations (2019, 2025) avec le Portugal. …

TM pour SOFOOT.com