information fournie par So Foot • 10/08/2023 à 10:25

CR7 envoie Al-Nassr en finale de Coupe arabe des clubs champions

Il Fenopeno .

Après le Raja Casablanca en quarts, Al-Nassr et Cristiano Ronaldo ont fait tomber les Irakiens d’Al-Shorta ce mercredi pour filer en finale de la Coupe arabe des clubs champions (1-0). Un succès plus compliqué que prévu à obtenir pour CR7 et sa bande, qui ont dû patienter 75 minutes avant de voir le Portugais débloquer la situation sur… penalty.…

FP pour SOFOOT.com