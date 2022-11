CPF: le gouvernement réfléchit à faire contribuer les bénéficiaires de formations

Les bénéficiaires d'un compte personnel de formation (CPF) pourraient bientôt devoir payer un reste à charge lorsqu'ils font une formation, selon une information des Echos confirmée lundi par le gouvernement en précisant qu'il s'agit d'une réflexion.

"La régulation du CPF fait partie des sujets discutés avec les partenaires sociaux. La participation de l'utilisateur à la prise en charge d'une partie de sa formation fait partie des pistes mais aucun chiffrage n'a été évoqué", a indiqué à l'AFP l'entourage de la ministre déléguée à la Formation professionnelle, Carole Grandjean.

L'objectif serait à la fois de réduire le coût du CPF, revers de son succès, pour les finances publiques et de s'assurer que les formations choisies par les titulaires présentent bien un intérêt pour leur emploi ou leur montée en compétences.

Le CPF permet à toute personne active d'acquérir des droits à la formation en euros et de les utiliser librement via une plateforme. Il est abondé de 500 euros chaque année avec un plafond à 5.000 euros.

En près de trois ans, 5 millions de personnes ont été formées pour un coût total de 7 milliards d'euros, selon la Caisse des Dépôts et consignations (CDC) qui gère le dispositif. Cela a permis d'ouvrir la formation davantage aux ouvriers et employés, des PME notamment, qui en bénéficiaient peu.

Mais le patronat notamment critique le système car le salarié ne choisit pas forcément une formation correspondant aux besoins de l'entreprise.

La formation la plus demandée cette année est celle visant à l'obtention du permis B. Viennent ensuite un bloc création et reprise d'entreprise, les formations en langues, les bilans de compétences et la maîtrise de logiciels de tableurs.

En outre, le succès du CPF contribue au creusement du déficit de France Compétences, l'organisme de régulation de la formation professionnelle, même si celui-ci est en premier lieu dû au financement de l'apprentissage qui se fait également "à guichet ouvert".

France Compétences a reçu une rallonge de 2 milliards pour 2022 et une autre de 1,7 milliard est prévue en 2023.

Pour faire évoluer le CPF, le gouvernement a inclus un amendement dans son projet de budget 2023 proposant d'instaurer par décret "un mécanisme de régulation pour s'assurer que les actions de formation mobilisées (...) présentent un objectif réel pour l'insertion ou le maintien dans l'emploi"