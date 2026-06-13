Coyoacan : une autre fiesta est possible

Plongée dans le populaire Fan Festival de Coyoacan, le seul de la ville de Mexico qui ne soit pas estampillé FIFA. Et c’est tant mieux comme ça.

C’est bien dommage : sur les 104 matchs de la Coupe du monde, seuls 5 sont programmés dans la ville de Mexico. Quand les journées ne battent pas au rythme du mythique Azteca, le Fan Festival de la FIFA – situé au Zocalo, la principale place de la capitale – constitue la solution de repli la plus facile et la plus évidente pour expérimenter un semblant d’ambiance « mondialiste »… Si vous aimez les contrôles de police, la musique de fête foraine qui vous lobotomise le cerveau, la sensation d’oppression (plus de 100 000 personnes étaient face à l’écran géant pour le match d’inauguration), vous faire matraquer par la publicité offerte par les sponsors officiels du tournoi, et vous faire arnaquer de 150 pesos (environ 8 euros) pour un soda sans glaçons et plus du double pour une bière tiède, la pompe à fric de l’organisme dirigé par Gianni Infantino est faite pour vous. Si vous avez encore un peu de respect pour votre personne, pour votre porte-monnaie et pour le football, sachez qu’un autre Fan Festival est possible.

Cortés, contrefaçons et cholestérol

La fiesta en question se situe dans le sud de la capitale, à Coyoacan, un district où le conquistador espagnol Hernán Cortés choisit notamment d’établir son gouvernement après avoir fait chuter l’empire aztèque. Chargée d’histoire et bourrée d’édifices coloniaux préservés reliés par des rues pavées, l’endroit abrite aussi la dernière demeure de Léon Trotski (il y fut assassiné en 1940), et surtout celle de l’icône mexicaine et féministe Frida Khalo.…

Tous propos recueillis par JPS.



Photos : JPS pour So Foot.

Par Javier Prieto Santos, à Coyoacan (Mexico) pour SOFOOT.com