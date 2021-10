Covoiturage : Yannick Jadot propose un forfait mobilité durable de 1.000 euros dans les entreprises

Le candidat écologiste à la présidentielle "veut mettre le paquet sur le covoiturage" en mettant les entreprises à contribution.

Yannick Jadot, le 21 octobre 2021. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Pas favorable à augmenter le prix de l'essence, contrairement à son ex-adversaire de la primaire écologiste Sandrine Rousseau, Yannick Jadot plaide plutôt pour développer le covoiturage pour limiter les déplacements polluants en voiture. Pour ce faire, le candidat écologiste à la présidentielle de 2022 propose de "subventionner de manière beaucoup plus forte le covoiturage" grâce à un forfait de mobilité durable en entreprise.

"Il y a dans la loi le forfait mobilité durable, c'est-à-dire que l'entreprise prend en charge, comme quand c'est le cas des transports en commun, la mobilité durable comme le vélo. Mais aujourd'hui il faut mettre le paquet sur le covoiturage . Parce que beaucoup de nos compatriotes ont 10,20,30 Km à faire pour aller bosser", a expliqué mardi 26 octobre l'eurodéputé EELV sur LCI .

Fin septembre, Yannick Jadot avançait déjà cette proposition lors du débat de l'entre-deux tours de la primaire écologiste contre Sandrine Rousseau. À l'époque il chiffrait ce forfait à 800 euros. Désormais, il parle d'un forfait obligatoire qui irait jusqu'à 1.000 euros par an pour le conducteur mais aussi pour le passager . Il serait financé par "l’État, les régions et les entreprises."

Le candidat EELV n'y voit que des avantages : "Avec une voie covoiturage, vous vous rendez plus vite au travail, et ça vous coûte moins cher." Et de soutenir : "l'écologie c’est ça, rendre du pouvoir d’achat aux Français."