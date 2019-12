Covoiturage, trottinette, vélo, autopartage... La grève profite-t-elle à tous ?

Le mouvement contre la future réforme des retraites voulue par le gouvernement Philippe provoque depuis neuf jours maintenant la paralysie d'une grande partie du réseau des transports en commun parisiens.

Trottinette et vélos à Paris le 5 décembre dernier ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Mais, si trains et métros sont pour la plupart à quai, la grève des transports en commun profite à d'autres modes de déplacements concurrents ou alternatifs qui bénéficient d'une forte hausse de la demande. Petit tour d'horizon.

Le covoiturage domicile-travail

Plusieurs plateformes font état d'une multiplication par dix des inscriptions et affirment battre des records d'activité. Le gouvernement a évoqué une hausse de 75% des trajets effectués en covoiturage sur les premiers jours de grève.

BaBlaLines, l'application de BlaBlaCar pour les trajets courte distance, dit avoir même enregistré vingt fois plus d'inscrits lundi (9 décembre, ndlr) qu'un jour habituel.

En Île-de-France, la région, en partenariat avec cinq plateformes de covoiturage (BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit et Ouihop) propose la gratuité aux passagers franciliens et offre aux conducteurs "2 euros, 3 euros voire 4 euros par trajet" en fonction de la distance parcourue.

Le covoiturage longue distance

La plateforme de covoiturage BlaBlaCar a enregistré un record de réservations le week-end passé, avec 100.000 par jour en moyenne. C'est 25% de plus que le pic constaté lors des grèves du printemps 2018 .

Les "Cars Macron"

Les compagnies de "cars Macron", sur le marché des autocars interurbains, libéralisé à l'été 2015 par Emmanuel Macron, alors ministre de l'Economie, connaissent, elles aussi, un afflux de clients.

FlixBus a noté un doublement de la demande le week-end dernier . "On en est à +75% pour le week-end prochain", indique-t-on chez l'opérateur qui ne constate cependant "pas d'effet grève particulier au creux de la semaine". Pour Noël, FlixBus a déjà 50% de réservations en plus par rapport à l'an dernier, avec une offre augmentée de 25% environ.

Les locations de voitures

Europcar constate "une hausse de la demande" . "Les gares parisiennes sont particulièrement concernées avec un doublement du volume de recherches sur notre site depuis la semaine dernière", selon le loueur. Les réservations étaient "en croissance de 33% la semaine dernière par rapport à la même période l'an dernier".

La start-up DriiveMe de location de véhicule en aller simple comptabilise elle près de 10.000 réservations pour le mois de décembre, soit 6 fois plus que l'an passé.

"On constate une concentration des réservations aux alentours de Noël avec une vraie inquiétude des voyageurs qui avaient prévu un déplacement en train pour les fêtes de voir ce dernier annulé", affirme son cofondateur Geoffroy Lambert, cité dans un communiqué.

L'autopartage

La start-up Getaround (ex-Drivy) d'autopartage entre particuliers enregistre une activité en "très forte hausse depuis le début de la grève : nous tablions sur +30% mais on observe une hausse de l'activité de +50% depuis jeudi dernier , notamment dans des villes comme Paris où la grève est particulièrement paralysante".

Ubeeqo, filiale d'Europcar Mobility Group dédiée à l'autopartage, a elle aussi vu son utilisation en forte hausse depuis la semaine dernière avec 68% de nouveaux utilisateurs par rapport à la semaine précédente et des réservations multipliées par deux.

Les VTC

"Plus de chauffeurs que d'habitude sont connectés pour recevoir des courses avec l'application", indique-t-on chez Uber, en notant que "la demande est cependant supérieure et les prix sont donc plus élevés que d'habitude", soit jusqu'à trois fois le prix normal .

Le temps d'attente est également plus élevé que la normale, avec environ sept minutes avant de pouvoir monter à bord du véhicule, contre cinq minutes en moyenne habituellement.

Les Vélib

La roue chauffe pour les Vélib, les vélos en libre service en région parisienne.

Depuis le début de la grève le jeudi 5 décembre, près de 780.200 courses ont été réalisées, soit en moyenne plus de 130.000 par jour ( +71% par rapport à un jour moyen de novembre ), comptabilise l'opérateur Smovengo au 10 décembre.

Le taux de rotation des Vélib a doublé avec 13 utilisations par jour en moyenne contre moins de 7 habituellement, provoquant un besoin en maintenance qui "augmente fortement", reconnaît-on chez l'opérateur qui indique avoir renforcé ses équipes en atelier et sur le terrain.

Les trottinettes en libre service

Les trottinettes électriques en libre service ont envahi les rues de la capitale. Sur la première semaine de grève, l'américain Lime, l'un des leaders du secteur, recense une augmentation de 90% du nombre de trajets par jour par rapport aux semaines précédents, avec 53.000 utilisateurs en moyenne quotidiennement (+75%).

Le bus qui ne roule pas

La centrale de réservation professionnelle Alliance Autocar compte tester un "bus working" mardi , journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il s'agit d'un autocar VIP transformé en espace de travail qui sera positionné devant une gare d'Île-de-France (pas encore choisie) "afin de permettre aux salariés bloqués (...) de travailler en attendant leur train". L'expérience pourrait être étendue en cas de succès, et si la grève se prolonge.