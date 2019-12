Covoiturage, chambres de garde... le plan de l'AP-HP face à la grève du 5 décembre

Déjà éreintée depuis plusieurs mois par une grève des urgences, l'Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP), premier employeur d'Île-de-France, s'attend à ce que les services soient fortement désorganisés par la grève du 5 décembre. Si les prévisions de trafic à la SNCF et la RATP ne seront connues qu'à partir du mardi 3 décembre dans l'après-midi, se déplacer s'annonce déjà difficile. « Des cellules de crise sont d'ores et déjà activées », souligne un document interne que nous dévoilons.Pour garantir la continuité de la prise en charge des patients, l'AP-HP table d'abord sur le covoiturage : via une application, l'hôpital parisien promet la gratuité du transport pour les passagers et une incitation financière (minimum 3 euros et des bons d'achat) pour les conducteurs franciliens qui accepteraient de transporter les collaborateurs.Les parkings des hôpitaux leur seront ouverts ainsi que certains parkings privés à proximité. Les hôpitaux pourront aussi proposer le remboursement, au cas par cas, de la location d'un vélo électrique. Les hôpitaux de Paris envisagent de mettre en place des bus de substitution sur les lignes de RER dont les trains seraient à quai.Les crèches de l'AP-HP sont aussi mobiliséesSurtout, dès le 4 décembre, le dispositif « neige » sera activé. Il prévoit que les chambres inoccupées par les patients ou de garde puissent être utilisées par le personnel. « L'AP-HP a pris contact avec des sociétés hôtelières, si les hébergements sur place ne suffisent pas », est-il ajouté par ailleurs dans le document. LIRE AUSSI > Comment s'organiser pendant la grève du 5 décembre ? 40 réponses pratiques à vos questionsEnfin, les personnes qui le peuvent sont invitées à effectuer du télétravail, sous réserve d'un échange de mail entre la personne concernée, l'encadrement et la DRH. Les crèches de l'AP-HP sont, elles aussi mobilisées, les retards et ...