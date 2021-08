Covid: Valneva lance la demande d'autorisation de son vaccin au Royaume-Uni

Le Premier ministre britannique Boris Johnson lors d'une visite sur le site du laboratoire Valneva à Livingston, en Ecosse, le 28 janvier 2021 ( POOL / Wattie Cheung )

Le laboratoire franco-autrichien Valneva a annoncé lundi avoir commencé la soumission progressive de sa demande d'autorisation de son candidat-vaccin contre le Covid-19 auprès des autorités de la santé britannique.

Les essais de phase 3 du laboratoire, destinés à prouver l'efficacité réelle d'un traitement avant une éventuelle mise sur le marché, sont toujours en cours.

Il espère "qu'une autorisation initiale pourrait lui être accordée d'ici la fin 2021" pour la mise sur le marché.

Valneva a d'ores et déjà signé un contrat avec le Royaume-Uni pour livrer ce vaccin en cas d'essai positif.

La première partie des essais de phase 3 se déroule au Royaume-Uni, mais Valneva a lancé début en août "un essai complémentaire" en Nouvelle-Zélande, auprès de personnes de plus de 56 ans.

Le laboratoire utilise un vaccin à virus désactivé, une technologie plus classique que celles des vaccins actuellement approuvés dans l'Union européenne: Pfizer-BioNTech et Moderna, qui sont à ARN messager, et AstraZeneca et Johnson & Johnson, qui fonctionnent par vecteur viral.

