Covid: une nouvelle aide du FMI pour les pays pauvres au menu du G7 (source française)

Une aide pouvant aller jusqu'à 500 milliards de dollars du FMI destinée à aider les pays pauvres à faire face aux conséquences de la pandémie sera au menu des discussions du G7 vendredi, a-t-on appris jeudi de source française.

Le "groupe des sept" (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) se réunit vendredi sous format virtuel et présidence britannique. Ce sera la "première réunion multilatérale à laquelle participera la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen", a souligné cette source proche du ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire.

Deux thèmes domineront l'agenda : "la situation sanitaire et économique" et la nécessité de mieux coordonner la réponse des Etats, et "la situation des pays à faible revenus".

A ce sujet, "nous attendons que la réunion du G7 puisse acter des décisions importantes, notamment une nouvelle allocation de Droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI" à hauteur de 500 milliards de dollars.

Créés en 1969 par le FMI pour compléter les réserves de change de ses pays membres, les DTS peuvent être échangés contre des devises. Leur valeur repose sur un panier de cinq grandes monnaies internationales. Ils sont attribués aux pays membres en fonction de leur quote-part.

Le FMI a eu recours à cet instrument financier pendant la crise de 2009, pour un montant de 250 milliards de dollars, selon cette source.

"Jusqu'à présent nous nous sommes heurtés à l'opposition des Etats-Unis mais dans nos derniers contacts avec la nouvelle administration nous avons pu constater une ouverture de leur part", a poursuivi cette source.

Il est envisagé une double allocation, directe sous la forme d'une émission de DTS à hauteur de l'équivalent de 500 milliards de dollars, ce qui permettrait à l'Afrique subsaharienne de recevoir 18 milliards de dollars; et indirecte sous la forme d'un prêt des DTS alloués aux pays riches, "qui n'ont pas besoin de ces réserves car ils empruntent sur les marchés à des taux très favorables", aux pays pauvres. Et cela à un taux "concessionnel", c'est-à-dire "très faible".

"La première étape sera de convaincre les pays du G7, qui détiennent entre 25 et 30% du capital du FMI, puis du G20 le 26 février", pour pouvoir "prendre une décision en avril" lors de la réunion annuelle du FMI, a-t-on ajouté, précisant que la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva y est "favorable" et qu'il y a un "consensus européen sur le sujet".