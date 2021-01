Covid/Salles de sport: près de 150 personnes devant l'Assemblée nationale

Près de 150 personnes se sont rassemblées mardi à la mi-journée aux abords de l'Assemblée nationale pour réclamer plus d'aide de l'Etat et tenter d'alerter le gouvernement sur la "détresse" des gérants de salles de sport, fermées depuis plusieurs mois en raison de la crise sanitaire.

A l'appel du collectif #touchepasàmasalle, plusieurs dizaines de paires de basket ont également été symboliquement déposées sur une place jouxtant l'Assemblée nationale, symbole du mécontentement des professionnels du secteur touchés de plein fouet par la crise, comme d'autres. "Ça fait sept mois qu'on est fermés. Et les aides de l'Etat ne sont ni à la hauteur des besoins, ni des annonces", a expliqué Marie-Anne Teissier, co-fondatrice du groupe de fitness Neoness, présente lors de cette manifestation.

La France compte près de 6.500 salles de sport dont 4.000 de fitness, selon Virgile Caillet, délégué général de l'Union sport et cycles, première organisation professionnelle du secteur, qui pèse près de 3,2 milliard d'euros. Près de 17 millions de personnes fréquentent ces salles qui emploient près de 70.000 salariés. La perspective d'une réouverture s'est récemment éloignée, le premier ministre Jean Castex ayant repoussé jusqu'à mi-février une telle possibilité.

"Pour l'instant, on évalue les pertes pour le secteur à près d'1,5 milliard d'euros. Si rien n'est fait, dans les 6 mois qui viennent, près de 50% des acteurs risquent de déposer le bilan, 400 l'ont déjà fait", a assuré Virgile Caillet.

"Nos loyers représentent près de 30% de notre chiffre d'affaires, et les discussions avec les bailleurs sont difficiles", a expliqué Marie-Anne Teissier, "on nous annonce une aide à hauteur de 20% de notre chiffre d'affaires, mais ces aides sont plafonnées. Nous par exemple, l'aide reçue représente 0,8% de nos pertes. Avant on réclamait l'ouverture de nos salles, mais là on veut simplement plus d'aides de l'Etat".

Plusieurs députés étaient présents lors de ce rassemblement, comme Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques, ou encore Cédric Roussel (LREM) et Regis Juanico (PS).

"Il faut être clair, l'Etat n'en a rien à faire de nous", a regretté Arthur Benzaquen, patron de Ken Group, propriétaire de plusieurs salles de fitness haut de gamme. "Ils nous ont fermé depuis le 25 septembre, avant tout le monde. Ils nous font injustement porter la responsabilité de cette crise. Or nous avons prouvé que nous sommes capables de rouvir dans des conditions sécurisées. Il n'y a pas eu de cluster dans les salles de sport."

"Il est important de faire reconnaître le sport comme quelque chose d'essentiel. Il faut aussi que nous puissions avoir un dialogue avec le ministère de la santé pour étudier les conditions d'une éventuelle rouverture. Et puis surtout, il faut des mesures d'accompagnement qui doivent être en accord avec le préjudice", a résumé Virgile Caillet.