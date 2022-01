Covid: quatre candidats interpellent Macron en faveur de la levée des brevets des vaccins

Une dose de vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 dans un centre social à Septeme-Les-Vallons, près de Marseille, le 12 janvier 2022 ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Quatre candidats à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Philippe Poutou ont interpellé vendredi Emmanuel Macron à agir en faveur de la levée des brevets des vaccins contre le Covid-19.

Ces candidats de gauche ont demandé au chef de l'Etat "l'organisation en urgence d’une réunion ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)" pour "permettre la levée des brevets et l'accès aux vaccins" notamment aux pays les plus pauvres, selon un courrier que l'AFP s'est procuré.

Les signataires, aux côtés des deux cofondateurs de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament (OTMeds), ont déploré que "74% de tous les vaccins fournis l’année dernière sont allés vers des pays à hauts revenus et à revenus intermédiaires de la tranche supérieure", alors que "moins de 1% d'entre eux sont allés vers des pays à bas revenus".

"La stratégie qui s’impose" donc, à leurs yeux, "est de permettre aux pays à bas et moyens revenus qui en ont la possibilité de produire des vaccins contre le Covid-19", "pour répondre aux besoins mondiaux" et "contrôler la pandémie".

Jean-Luc Mélenchon (LFI), Yannick Jadot (EELV), Anne Hidalgo (PS) et Philippe Poutou (NPA), en plus de Pauline Londeix et Jérôme Martin de l'OTMeds, ont écrit "ne pas pouvoir accepter de voir la France bloquer cette demande" au niveau international, constatant selon eux "l'absence inquiétante d'actions concrètes" du gouvernement français.

Alors que de nombreux Etats, dont les Etats-Unis, soutiennent une suspension des droits de propriété intellectuelle pour les traitements et les vaccins contre le Covid-19, les pays de l'UE ont déjà, eux, exprimé leur scepticisme.

Le président Emmanuel Macron a, lui, d'abord appelé à faire du vaccin un "bien public mondial", avant de faire marche arrière.

"Ce blocage qui maintient le statu quo nous met tous en danger et nous expose à l’arrivée de nouveaux variants, qui échapperont peut-être aux vaccins actuels", a fustigé dans un communiqué Mme Londeix, appelant le président de la République à "faire preuve de responsabilité".

"Alors que la France vient de prendre la présidence du conseil de l’UE", les six signataires de ce courrier ont ainsi exhorté Emmanuel Macron à "exprimer publiquement et œuvrer en faveur de la levée des brevets", et "à demander la tenue au plus vite de la réunion de l’OMC prévue initialement en novembre 2021" sur le sujet, reportée en raison du variant Omicron.

Pour M. Mélenchon, cité dans le communiqué, "tant que des millions de personnes restent sans barrage face à la contamination, aucune fin de la pandémie n'est possible". Son rival à gauche Yannick Jadot a lui estimé que "sans une large campagne de vaccination à l’échelle mondiale, nous condamnons des centaines de milliers de personnes".

