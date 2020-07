Covid : plus de 200 clusters en France depuis le déconfinement

Le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, en février 2020. © FRANCOIS GUILLOT / AFP

Invité de la radio RTL jeudi 2 juillet, le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran a indiqué : « En France métropolitaine, nous identifions plus de 200 clusters depuis le déconfinement. Mais, depuis dix semaines consécutives, le nombre de cas se réduit et nous avons tous les indicateurs qui montrent que la situation est contrôlée, au prix d'une politique extrêmement offensive de tests, d'isolement, de contact tracing. Et puis de l'effort demandé aux Français », avec le respect des gestes barrières.

Selon Olivier Véran, « il n'y a pas eu de diffusion communautaire à partir d'un cluster, c'est-à-dire que les zones d'activité du virus restent cantonnées à des lieux précis » depuis dix semaines et la fin du confinement. Par conséquent, à la différence de l'Allemagne, par exemple, qui a dû reconfiner une partie de sa population en raison d'un foyer d'infection localisé dans un abattoir, « nous n'avons pas eu besoin d'avoir recours à cette mesure » en France métropolitaine, précise le ministre. Toutefois, ça a dû être le cas en Guyane, avec « des restrictions d'ouverture des lieux publics ».

Lire aussi Pourquoi une partie de l'Allemagne se reconfine

Se tester avant de partir en vacances

Le ministre a aussi déclaré que les Français peuvent se faire tester gratuitement s'ils ont un doute avant de partir en vacances, par exemple. Il incite aussi à utiliser

... Lire la suite sur LePoint.fr