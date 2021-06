Covid: Paris fait tomber le masque, Moscou contraint à la vaccination

Des gens font leurs emplettes dans un marché bondé à New Delhi le 16 juin 2021 après l'assouplissement des restrictions anti-Covid. ( AFP / Prakash SINGH )

L'ambiance sur le front du virus est à l'embellie dans l'UE qui rouvre ses portes aux touristes américains et où la France s'apprête à faire tomber le masque en extérieur, alors qu'à Moscou, face à une situation "dramatique", la vaccination devient obligatoire pour une partie de la population.

L'Union européenne a par ailleurs validé mercredi au Portugal le premier plan de relance national post-Covid et devait faire de même ensuite en Espagne.

Le reflux de l'épidémie, qui a fait au moins 3.824.885 morts dans le monde, a poussé le Premier ministre français Jean Castex à annoncer que le port du masque à l'extérieur ne serait plus obligatoire à partir de jeudi, sauf dans certaines circonstances comme les regroupements, les lieux bondés ou les stades.

Il a également annoncé la levée du couvre-feu fixé à 23h00 à compter de dimanche prochain. Cette décision a été prise car la situation sanitaire "s'améliore plus vite que nous l'avions espéré", a expliqué M. Castex, dont le pays ambitionne d'atteindre l'objectif de 35 millions de Français (pour une population totale de plus de 67 millions) complètement vaccinés fin août.

En Espagne, le Premier ministre Pedro Sanchez a lui aussi promis mercredi un abandon prochain du masque dans la rue alors que plus du quart de la population est désormais entièrement vaccinée.

Dans d'autres pays, l'heure est également à la réouverture progressive, comme en Inde où l'emblématique Taj Mahal a accueilli des visiteurs mercredi, après une fermeture de deux mois imposée au plus fort de la deuxième vague épidémique.

Le nombre de contaminations quotidiennes diminue depuis quelques semaines dans le pays, qui a officiellement recensé 379.573 décès et 29,63 millions de cas, incitant plusieurs grandes villes, dont New Delhi et Bombay, à assouplir les restrictions de déplacement et d'activité commerciale.

- 'Triste jalon' -

En Russie en revanche, confrontées à une situation "dramatique", Moscou et toute sa région ont rendu la vaccination contre le Covid-19 obligatoire dans le secteur des services, une première en Russie face à une campagne d'immunisation qui patine et en l'absence de tout confinement.

Cette décision est l'une des plus importantes au monde en termes d'ampleur de la population concernée.

Cas de Covid-19 et décès quotidiens liés au Covid-19 officiellement recensés en Russie au 16 juin ( AFP / )

Sont ainsi sommés de se faire vacciner, entre autres, les personnels des transports, des magasins, de la restauration, des lieux culturels, des salons de beauté, de la santé et de l'éducation ou des banques.

La Russie a annoncé mercredi avoir dénombré 13.397 nouveaux cas en 24 heures et 396 morts, alors que moins de 13% de la population a reçu au moins une dose, les Russes se méfiant du vaccin local, le Spoutnik V.

L'Europe occidentale se prépare pour sa part aux vacances d'été, et les ambassadeurs des Vingt-Sept ont donné leur feu vert à l'ajout des Etats-Unis à la liste des pays et territoires dont les voyageurs, même non vaccinés contre le Covid-19, peuvent être admis dans l'UE, ont indiqué des sources européennes à l'AFP.

L'Albanie, le Liban, la Macédoine du Nord, la Serbie, Taïwan, Hong Kong et Macao ont également été ajoutés à cette liste qui comprenait jusqu'alors huit pays (Japon, Australie, Israël, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Singapour, Corée du Sud et Thaïlande).

Des feux d'artifice ont été lancés le 15 juin 2021 pour célébrer le fait que 70 pc des adultes de la ville ont été vaccinés ( AFP / Angela Weiss )

L'UE avait fermé ses frontières extérieures en mars 2020 pour les voyages non essentiels et établi depuis un an une liste restreinte, régulièrement actualisée, de pays tiers dont les résidents sont autorisés à se rendre en Europe.

Les Européens se fondent notamment sur la situation épidémiologique et l'avancement de la campagne de vaccination, et les pays peuvent y figurer s'ils ont enregistré moins de 75 cas de Covid pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours.

C'est le cas des Etats-Unis (73,9), qui ont cependant franchi mardi le seuil des 600.000 morts.

Un "triste jalon", a déploré le président Joe Biden, en appelant les Américains à se faire vacciner "dès que possible".

Un groupe de touristes prend des photos devant le Taj Mahal au premier jour de sa réouverture à Agra en Inde le 16 juin 2021 ( AFP / Money SHARMA )

Grâce à la campagne de vaccination, le nombre de décès quotidiens a considérablement baissé, et permis un quasi retour à la normale dans la majorité du pays, notamment en Californie et à New York, où 70% des adultes ont reçu au moins une dose de vaccin.

Dans le même temps, le Portugal est devenu mercredi le premier pays de l'Union européenne à recevoir le feu vert de Bruxelles pour son plan de relance financé par un emprunt commun inédit destiné à surmonter les conséquences économiques de la pandémie.

"C'est le premier plan de relance national soutenu par la Commission, ici au Portugal", a déclaré à Lisbonne la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui doit se rendre ensuite à Madrid pour approuver le plan espagnol avant de continuer sa tournée jeudi à Athènes et Copenhague.

bur-at/cls