Covid : "on va peut-être pouvoir passer cette cinquième vague", espère Jean-François Delfraissy

Invité de France Inter, le président du Conseil scientifique a également indiqué qu'à titre personnel, il imaginait une généralisation de la troisième dose dans les mois à venir.

Le système de soins a "probablement la capacité" de faire face à la cinquième vague de Covid-19 qui touche la France, si "tous les outils" comme la vaccination et les gestes barrières sont utilisés au maximum, a déclaré mercredi le président du Conseil scientifique.

Interrogé sur France Inter, le Pr Jean-François Delfraissy a ajouté qu'à ses yeux, "on sera amenés très probablement à aller vers une troisième dose" de vaccin "en population générale", au-delà des plus fragiles.

Le Pr Jean-Francois Delfraissy au Sénat, le 15 septembre 2020. ( AFP / THOMAS SAMSON )

"Il n'y a pas d’urgence pour (la ) population plus jeune, car elle a été vaccinée plus tard" a-t-il ajouté, soulignant qu'il s'exprimait "à titre personnel" sur ce sujet. La dose de rappel sera ouverte en décembre aux plus de 50 ans.

"Si on utilise tous les outils"

D'une manière générale, "on va peut-être pouvoir passer cette cinquième vague, si on utilise tous les outils de la boîte à outils", a-t-il martelé, citant la nécessité de mieux appliquer le pass sanitaire, de remettre le plus possible le masque ou encore d'améliorer la couverture vaccinale pour ceux qui n'ont pas encore reçu d'injection, ou de dose de rappel pour la population concernée.

"Nous avons les outils, nos devrions pouvoir limiter l’impact de cette cinquième vague, mais ça va être difficile avec un système hospitalier qui est fatigué", a-t-il répété, redoutant plus d'un millier d'hospitalisations par jour en décembre.

La crainte du variant Delta

"Je reste d'un optimisme prudent", a résumé le président du Conseil scientifique, relevant par ailleurs que l'on n'avait "pas suffisamment compris, y compris dans le milieu médical, (à quel point) le variant Delta est extrêmement transmissible".

Selon les chiffres publiés mardi soir par Santé publique France, l'épidémie de coronavirus a fait 118.271 morts en France depuis son apparition.

La cinquième vague se reflète déjà dans les indicateurs: sur les sept derniers jours, 2.574 patients ont été hospitalisés, dont 585 admis en soins critiques et environ 11.000 cas de Covid-19 en moyenne par jour.