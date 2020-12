Covid: Les Etats-Unis lancent lundi la vaccination de masse

Cette campagne de vaccination de masse s'apprête à démarrer aux Etats-Unis, pays le plus durement touché au monde avec 297.697 morts du Covid-19, tandis que sur le Vieux continent, l'Italie a dépassé le Royaume-Uni en tant que pays européen le plus endeuillé par la pandémie avec 64.036 décès.

"Je suis préoccupé pour les deux semaines de fêtes de Noël", a commenté samedi le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza.

"Les déjeuners avec des dizaines de personnes à Noël sont à proscrire", a mis en garde le président de l'Institut supérieur de la santé italien, Silvio Brusaferro. "Il faut adopter une grande prudence, peu bouger, être très attentifs quand nous rencontrons des personnes en dehors de notre cercle restreint", a-t-il ajouté.

Sur les sept derniers jours, parmi les pays européens, l'Italie a enregistré le plus grand nombre de nouveaux morts du Covid-19 (4.522), devant la Russie (3.769), l'Allemagne (2.949), le Royaume-Uni (3.012) et la Pologne (2.815).

Dans le monde, la pandémie a fait près de 1,6 million de morts depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à la mi-journée.

Les infections aux États-Unis ont grimpé en flèche, avec 1,1 million de nouveaux cas confirmés au cours des cinq derniers jours et un nombre de décès approchant désormais les 300.000.

Calendrier vaccinal pour la phase 1 contre le Covid-19 aux Etats-Unis, selon des recommendations et des propositions faites par le CDC et le Comité consultatif sur les vaccinations ( AFP / )

Le président américain Donald Trump avait affirmé vendredi soir que les premières injections du premier vaccin Pfizer-BioNTech interviendraient dans les 24 heures, c'est-à-dire samedi.

"La distribution a commencé" et "les premières cargaisons arriveront lundi matin", a finalement déclaré le général Gus Perna, de l'opération Warp Speed (vitesse de la lumière) mise en place par le gouvernement américain pour assurer l'acheminement du vaccin.

"Nous sommes 100% confiants sur un plan opérationnel que nous livrerons le vaccin aux Américains" à ce moment-là, a-t-il ajouté, en prévoyant que 145 sites à travers tous les Etats recevraient le vaccin lundi, 425 sites supplémentaires mardi et 66 mercredi. Cette première phase concerne environ trois millions de personnes.

Cette photo fournie par le ministère américain de la Santé, publiée le 12 décembre 2020, montre le ministre de la Santé Alex Azar (D) et le général Gus Perna visitant le centre de l'opération Warp Speed ( US Department of Health and Human Services / Christopher Smith )