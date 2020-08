Covid: les aides au tourisme étendues à diverses professions (Bruno Le Maire)

Magasin de souvenirs, de galeries marchandes et d'aéroports, métiers d'art: le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé lundi l'extension à de nouvelles professions des mesures de soutien au secteur du tourisme.

"Nous allons élargir les bénéfices des dispositifs prévus pour le tourisme à un certain nombre de secteurs, je pense en particulier aux magasins de souvenirs et de piété", a déclaré le ministre lors d'un déplacement à Lourdes, lieu traditionnel de pèlerinages religieux, pratiquement à l'arrêt en raison des mesures sanitaires.

Dans le cadre du plan de soutien au tourisme annoncé le 14 mai, les magasins de souvenirs et de piété, les boutiques des galeries marchandes, les boutiques des aéroports, les traducteurs-interprètes, les métiers d'art, les services auxiliaires de transport par eau, les paris sportifs et les labels phonographiques (maisons de disques) bénéficieront du chômage partiel et du fonds de solidarité jusqu'à la fin de l'année, et de l'exonération des cotisations sociales de mars à juin pour les TPE et les PME, a détaillé Bercy dans un communiqué.

A Lourdes, a ajouté M. Le Maire, "les commerçants que nous avons rencontrés ont perdu 80, 85% de chiffre d'affaires. Pour Lourdes, c'est 70 à 80% d'activité en moins parce que les touristes étrangers, les pèlerins, ne sont pas là".

"Ici à Lourdes, c'est la triple peine, car nous avons des clientèles très internationales, qui correspondent à 62% des nuitées, souvent très saisonnières, d'avril à octobre, et les pèlerins sont des seniors", a abondé le secrétaire d'Etat au Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne.

Le ministre délégué aux PME Alain Griset a également participé au déplacement à Lourdes, alors que se profile le pèlerinage du 15 août, principal évènement de l'année pour la cité mariale.