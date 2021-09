Covid: le Club de Paris étend la suspension du service de la dette du Pakistan jusqu'à fin décembre

Le Club de Paris a étendu la suspension du service de la dette du Pakistan jusqu'à la fin décembre pour l'aider à faire aux conséquences de la crise sanitaire, a annoncé vendredi ce groupe informel de pays créanciers dans un communiqué.

Pays de 216 millions d'habitants, le Pakistan a une dette qui pesait 92,8% de son produit intérieur brut (PIB) en 2021, selon le Fonds monétaire international (FMI).

Il s'agit d'un endettement très élevé pour un pays en développement où le revenu annuel par habitant atteint à peine 1.300 dollars.

Selon le FMI, le service de la dette du Pakistan s'élève à 56,9 milliards de dollars pour l'année budgétaire 2021/22, contre 46,6 milliards l'année précédente.

Le Club de Paris ne publie pas dans l'immédiat de détails chiffrés sur l'effet de cette suspension du service de la dette, en attendant la signature d'accords bilatéraux entre Islamabad et les créanciers membres du club, a indiqué à l'AFP une source au ministère français de l'Economie.

Les pays du Club de Paris détiennent un peu plus de 11,5 milliards de dollars de dette pakistanaise, dont 5,8 milliards détenus par le Japon et un peu plus d'1,7 milliard par la France, selon le FMI.

Le plus grand créancier du pays est la Chine avec plus de 18 milliards de dollars, mais Pékin ne fait pas partie du Club de Paris et n'est donc pas concerné par l'initiative.

Selon le communiqué du Club, "le gouvernement de la république islamique du Pakistan s'est engagé à consacrer les ressources libérées par cette initiative à l'augmentation des dépenses dédiées à atténuer l'impact sanitaire, économique et social de la crise du Covid-19".