Covid: la couverture vaccinale encore inférieure à 10% dans 20 pays, selon l'OMS

La couverture vaccinale contre le Covid-19 dans une vingtaine de pays, la plupart africains, ne dépasse pas les 10%, a déploré lundi le comité des experts de l'OMS ( AFP / Amos Gumulira )

La couverture vaccinale contre le Covid-19 dans une vingtaine de pays, la plupart africains, ne dépasse pas les 10%, a déploré lundi le comité des experts de l'OMS en matière de politique vaccinale (SAGE).

Le déploiement des vaccins contre le Covid-19 a été mené à un rythme "sans précédent" dans le monde, presque tous les pays ayant introduit le vaccin en moins de 12 mois, ont relevé ces experts dans un communiqué.

Toutefois, 20 pays - contre 34 à la mi-janvier - n'ont toujours pas dépassé la barre des 10% de leur population vaccinée, a indiqué Kate O'Brien, la responsable de la vaccination à l'Organisation mondiale de la santé, en conférence de presse.

La plupart de ces pays se trouvent en Afrique, les autres étant dans les régions de la Méditerranée orientale, en Amérique, dans le Pacifique occidental et en l'Asie du Sud-Est.

"Ce sont des pays qui travaillent vraiment dur pour faire avancer leurs programmes" de vaccination, a souligné Mme O'Brien.

L'OMS, et ses partenaires dont l'Unicef, aide ces pays à élever leur couverture vaccinale, en particulier en Afrique.

"C'est là que se concentre le travail et, dans le cadre de ce travail, il faut s'assurer que ce sont les populations à haut risque - celles qui ont le plus besoin du vaccin et qui risquent le plus de contracter une maladie grave ou de mourir, ainsi que les travailleurs de la santé - qui reçoivent les vaccins en priorité à mesure que les programmes de vaccination s'intensifient (...) pour tenter d'enrayer la pandémie", a indiqué Mme O'Brien.

Globalement, les données disponibles indiquent que la couverture parmi les groupes hautement prioritaires est "insuffisante", selon le comité de l'OMS.

La couverture du personnel de santé atteint 65% dans l'ensemble, et la couverture des plus de 60 ans est de 69%, indique le communiqué.

Il indique aussi que le mécanisme international Covax pour l'accès aux vaccins - qui est co-dirigé par l'Alliance du vaccin (Gavi), l'OMS et Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) - dispose d'assez de doses pour vacciner d'ici juin 70% de la population des 92 économies à revenu faible et moyen bénéficiant de cette garantie de marché.

L'OMS s'est en effet fixé pour objectif de parvenir à vacciner 70% de la population de chaque pays d'ici le milieu de 2022.

Le mécanisme Covax, qui vise à garantir l'égalité d'accès aux vaccins, a jusqu'alors délivré plus de 1,4 milliard de doses en tout à 145 pays. C'est moins que prévu: il tablait initialement sur 2 milliards à fin 2021.