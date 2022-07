Covid: la barre des 3 millions de tests en une semaine "de nouveau franchie"

Le nombre de tests a "de nouveau franchi" la barre des trois millions en une semaine, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé, sur fond de septième vague de l'épidémie de Covid-19. ( AFP / Fred TANNEAU )

Avec plus de 3 millions de tests PCR et antigéniques validés entre le 27 juin et le 3 juillet contre un peu plus de 2,1 millions la semaine précédente, la direction des statistiques (Drees) observe dans un communiqué "une forte augmentation".

Tombé à un peu plus d'un million fin mai, le nombre de tests ne cesse de remonter depuis, un peu plus nettement chaque semaine. Si le nombre de tests est en hausse "pour l'ensemble des tranches d'âge" (+41 %), il est encore plus marqué chez les 16-25 ans (+58%).

Cette hausse des tests suit le fort rebond de l'épidémie en ce début d'été, porté par des sous-variants d'Omicron. Plus de 154.600 nouveaux cas ont été comptabilisés mercredi soir par Santé publique France, 45% de plus qu'une semaine auparavant et au plus haut niveau depuis fin avril.

"L'épidémie repart. Donc moi j'appelle chacun à la vigilance. (...) Quand on est dans des espaces fermés, où il y a beaucoup de monde, il faut porter le masque, notamment dans les transports", mais "nous n'avons pas l'intention d'avoir une mesure nationale d'obligation" parce que "les Français connaissent aujourd'hui les bons gestes", a déclaré mercredi soir la Première ministre Elisabeth Borne sur TF1.