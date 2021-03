Covid: l'Etat et la région Ile-de-France signent un "plan de relance" de 13,8 milliards d'euros

L'Etat et la région Ile-de-France ont signé jeudi un plan de relance de 13,8 milliards d'euros, "le plus important en France", pour soutenir l'économie et "répondre à l'urgence sociale" à l'heure où la crise sanitaire impacte particulièrement jeunes et entreprises.

"13,8 milliards d'euros seront mobilisés d'ici 2022 pour nos territoires, à quasi parité entre l'Etat et la Région", a affirmé la présidente (Libres!, ex-LR) de la région Valérie Pécresse.

Cette "réponse exceptionnelle" doit permettre "d'apporter des réponses à la hauteur" et permettra un "puissant soutien au secteur industriel très présent en Ile-de-France", a ajouté la ministre de la Cohésion des Territoires Jacqueline Gourault.

Ce plan de relance, le huitième signé en France, se donne trois axes prioritaires: transition écologique, soutien à l'économie et cohésion sociale.

L'Ile-de-France "est la plus touchée économiquement par le Covid, il était normal que la région vote le plan de relance le plus ambitieux de France", a ajouté Mme Pécresse, en rappelant que le plan venait s'ajouter à un "acte I" de 1,3 milliard d'euros annoncé en mai et "exécuté à 100%".

Côté économique, le plan compte s'appuyer notamment sur le Fonds de solidarité déjà mobilisé "à hauteur de plus de 4 milliards d'euros" dans la région, les reports de charge, la baisse des impôts de production, ainsi que des dispositifs régionaux: "prêts rebond" à taux zéro, aide au loyer pour la relance des commerces, chèque numérique...

L'Etat et la région comptent aussi "moderniser l'offre de formation" et aider les chômeurs, notamment les jeunes, à retrouver un emploi, avec un accent sur les secteurs en tension et d'avenir, précise le dossier de presse.

La culture doit être un "élément phare" puisque l'Etat et la Région y consacreront "100 millions d'euros" chacun.

Côté environnement, le plan veut "investir pour des transports innovants et écologiques" en accélérant les projets (automatisation des RER B et D, prolongation du métro ligne 11...), pour lesquels "il n'y aura pas d'année blanche", selon Mme Pécresse. Autres mesures: développement des voies réservées aux bus, taxis et covoiturage, aide à l'achat de véhicules propres et aménagement de quartiers innovants et écologiques.

Il s'agit aussi d'"accompagner les plus fragiles" avec diverses mesures: plan d'un milliard d'euros pour l'hôpital porté par la région, programme de "maisons solidaires" pour les sans-abris du métro et femmes à la rue, et résidences destinées aux étudiants et jeunes actifs.