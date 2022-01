Covid: forte efficacité des vaccins contre les cas graves d'Omicron, selon des données américaines

Les vaccins et doses de rappel contre le Covid-19 ont continué à avoir une efficacité très élevée contre les cas graves pendant la vague provoquée par le variant Omicron, indique vendredi une vaste étude américaine ( AFP / Frederic J. BROWN )

Les vaccins et doses de rappel contre le Covid-19 ont continué à avoir une efficacité très élevée contre les cas graves de la maladie pendant la vague provoquée par le variant Omicron, indique vendredi une vaste étude américaine.

Cette étude des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) passe en revue les données de plus de 300.000 passages par les urgences, les cliniques de soins urgents et les hospitalisations dans 10 Etats du 26 août 2021 au 5 janvier 2022.

Pendant la période durant laquelle le variant Delta dominait, l'efficacité du vaccin contre les hospitalisations dues au Covid-19 était de 90% entre 14 à 179 jours après la deuxième dose d'un vaccin. Elle est tombée à 81% plus de 180 jours après la deuxième dose et est montée à 94% 14 jours ou plus après la troisième.

Une fois Omicron devenu dominant, l'efficacité du vaccin contre les hospitalisations entre 14 à 179 jours après la deuxième dose a été estimée à 81%; elle était de 57% après plus de 180 jours après la deuxième dose, et de 90% 14 jours ou plus après la troisième.

Une deuxième étude, basée sur des données provenant de 25 Etats américains et juridictions locales, montre que l'efficacité du vaccin contre les infections est passée de 93%, avant Delta, à environ 80% une fois Delta devenu dominant; mais la protection contre les décès est restée stable - et élevée - à 94%.

L'efficacité contre les infections a chuté à 68% avec Omicron. Les auteurs n'ont pas été en mesure de déduire d'estimation de la protection du vaccin contre les décès pendant Omicron en raison d'un retard dans l'enregistrement des informations, mais les scientifiques s'attendent largement à ce qu'elle reste très haute.

L'étude montre également que si les décès parmi les personnes entièrement vaccinées ont nettement augmenté pendant la vague Delta (plus de 20.000 personnes entre juillet et novembre), les personnes non vaccinées avaient 16 fois plus de risques de mourir à la même période.

La protection était plus grande encore pour les personnes ayant reçu une dose de rappel. Entre octobre et novembre, les personnes non vaccinées avaient 50 fois plus de risques de mourir du Covid que les personnes vaccinées et ayant reçu un rappel.

