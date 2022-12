Covid, fatigue, fièvre du chameau : quel virus traîne au Qatar et autour des Bleus ?

Le forfait d'Adrien Rabiot contre le Maroc et les symptômes d'Upamecano et Coman ont rappelé à toute la caravane bleue que les virus pouvaient aux aussi jouer entre les lignes. Si ces joueurs seront rétablis pour la finale, l'ombre de la Covid-19 a même été remplacée par celle d'une mystérieuse infection nommée la fièvre du chameau.

"On sait que tout ce qui est viral est transmissible donc on a pris des…

. Voilà ce qui a officiellement poussé mercredi Dayot Upamecano sur la touche et Adrien Rabiot au fond de son lit , pendant que leurs petits camarades se frottaient au Maroc en demi-finale . Rien de grave, ça peut arriver à tout le monde. Mais quand ce même état detouche dans la foulée Kingsley Coman, non entré en jeu pour les mêmes raisons, on peut légitimement se demander quel virus joue aujourd'hui le rôle du 25homme du groupe France. Et pas que : séchée par le Portugal 6-1 en huitièmes, la Suisse aussi avait été tabassée par un étranger virus qui, d'après le team manager Pierluigi Tami, et qui a fragilisé Silvan Widmer, Fabian Schär et Nico Elvedi le jour de la débâcle.Plusieurs supporters présents au Qatar ont aussi eu la goutte au nez et quelques quintes de toux, surnommant ça négligemment, concédait Didier Deschamps.Aurélien Tchouaméni relevait également les nouvelles mesures prises :. Portés à la demande de l'équipe d'Angleterre le match précédent puis à celle de la délégation française mercredi, les masques chirurgicaux ont donc fait leur retour sur les visages des journalistes en zone mixte, ramenant tout ce petit monde au temps pas si lointain de la pandémie de Covid-19.